Discriminatorio assumere meno gestanti della media

In tal caso è la parte convenuta a dover provare che la discriminazione non sussiste, ma questa dimostrazione nel caso esaminato dal giudice del lavoro di Roma non è stata raggiunta. Mentre la difesa ricorrente ha indicato svariati casi di lavoratrici in gravidanza, la cui candidatura non ha dato luogo ad assunzione, la difesa convenuta non ha individuato neppure un’assunzione di lavoratrice gestante.

A questi esiti sul piano probatorio, il Tribunale di Roma aggiunge il dato statistico sul rapporto tra popolazione femminile in età fertile e numero delle nascite. È il passaggio dirimente della decisione, perché se la statistica offre il dato di una nascita ogni 30 donne in età fertile, il processo di reclutamento conclusosi con l’assunzione di 412 donne avrebbe dovuto ricomprendere una quota di 13,7 lavoratrici in gravidanza. Anche volendo ridurre la popolazione femminile fertile della metà, le assunzioni di donne in gravidanza avrebbero dovuto essere almeno 6 o 7.

Su questi dati statistici riposa la condanna della società al risarcimento del danno da perdita di chance alle ricorrenti che il giudice ha quantificato in 15 mensilità, riconoscendone l’espressa valenza dissuasiva.