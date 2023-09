Discriminazioni, pregiudizi e consumi energetici, il lato oscuro dell’Ai generativa

Alcuni settori, come quello manifatturiero e dei trasporti, rischiano l’automazione o la sottoccupazione. Una probabile conseguenza di queste minacce è una maggiore disuguaglianza di ricchezza, che non è positiva per la nostra democrazia. Il modo per mitigare queste minacce è l’istruzione. Abbiamo bisogno di una popolazione che sappia quando, dove, perché e come utilizzare le tecnologie AI.

In che modo l’IA può amplificare le disuguaglianze sociali esistenti e creare nuove sfide?



Vorrei fare due esempi. Il primo risale al marzo 2023. La città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha acquistato un sistema di intelligenza artificiale e lo ha utilizzato per individuare le frodi nel sistema di assistenza sociale. Il sistema di intelligenza artificiale determinava il rischio di frode e non era trasparente. In seguito si è scoperto che il sistema di intelligenza artificiale discriminava le donne e i non anglofoni. Come già detto, tale discriminazione può verificarsi in qualsiasi fase del sistema di apprendimento automatico e i sistemi di valutazione del rischio devono affrontare molte sfide. Le conseguenze di tale discriminazione sono devastanti. A Rotterdam, ad esempio, sono state fatte irruzioni nelle case e ai genitori sono state fatte domande intime davanti ai loro figli.

Il secondo risale al 2021, quando sono stato coautore di un articolo di Nature perspective, in cui abbiamo parlato di come la struttura della nostra società sia coformata dal comportamento algoritmico e umano. I sistemi di intelligenza artificiale che ci consigliano prodotti, notizie e appuntamenti influenzano i nostri processi economici quotidiani, la regolamentazione politica e l’accettazione sociale. E questi, a loro volta, influenzano i sistemi di intelligenza artificiale. E così, questo ciclo di feedback rafforza i nostri pregiudizi esistenti.

Per comprendere e mitigare i rischi e i danni associati alla tecnologia AI, dobbiamo studiare i sistemi complessi più ampi in cui la tecnologia AI opera. Per sistemi complessi più ampi, mi riferisco ai nostri sistemi sociali, economici e politici. Se si vuole utilizzare l’IA per risolvere problemi sociali (ad esempio, i senzatetto), è necessario conoscere la società (ad esempio, la vita dei senzatetto e i complessi processi che li hanno portati ad esserlo). Non si può semplicemente rappresentare il problema come un problema di ottimizzazione vincolata, come avviene per lo più nell’IA.