Discriminazioni vietate

(© Oleksiy Maksymenko)

Dopo le polemiche legate all'utilizzo di possibili meccanismi di penalizzazione per i rider che non accettavano alcune commesse, è stato messo nero su bianco che non possono essere fatte discriminazioni e che è vietato ridurre le offerte di lavoro o escludere dalla piattaforma il rider che decide di non effettuare alcune consegne anche se ha dato la disponibilità a lavorare in una determinata fascia oraria