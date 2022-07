Disegna la bici del Tour de France: Colnago lancia un concorso aperto a tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tadej Pogacar scatta in testa al Tour de France e conquista la maglia gialla in sella alla sua Colnago. Ma per lo storico marchio italiano il campione sloveno non rappresenta la sola vetrina in terra di Francia.

Colnago fa infatti doppietta con una proposta che quest’anno si trasforma in un concorso per i creativi progettisti italiani. Dopo la V3Rs TdF in edizione limitata per il Tour de France 2021, anche quest'anno avrà infatti l'onore di creare la bici ufficiale della Grande Boucle.

Una preziosa opportunità per lo storico marchio lombardo - primo produttore di biciclette al mondo a creare la bici ufficiale del Tour - che quest'anno sarà oggetto di un contest rivolto a tutti i fan che vorranno cimentarsi con una proposta di design che renderà unico e inconfondibile il telaio del nuovo “Prototipo“, ancora in fase di sviluppo con i ciclisti del team UAE Emirates.

Una giuria interna all'azienda sceglierà la migliore per creare la bici – unico esemplare - che sarà usata da un corridore della Uae Team Emirate durante l'ultima tappa del Tour, la passerella finale sugli Champs-Élysées, a Parigi, e successivamente messa all'asta.

“Disegna la livrea della bici del Tour de France” è il nome del concorso i cui criteri di scelta saranno soprattutto la fattibilità e la bellezza. Però bisogna fare in fretta: c’è tempo solo fino al 10 luglio.