Disegni autografi, libri antichi, arte: le prime aste da non perdere del 2023

Un'opera d'arte unica ancora in uso, 80 anni dopo. Il disegno originale di Hergé per la copertina del 1942 dell’album “Tintin in America” andrà all'asta il prossimo 10 febbraio per Artcurial. Prezzo stimato di vendita: tra 2,2 e 3,2 milioni di euro.

“Tintin in America” è stato pubblicato per la prima volta nel 1932 con una piccola illustrazione stampata sulla copertina, che lo mostrava seduto su una roccia con Snowy sdraiato accanto a lui.

In occasione della terza edizione, nel 1937, questa piccola illustrazione fu sostituita da una raffigurante Tintin a cavallo, stampata su carta e incollata direttamente sulla copertina dell’album.

All'inizio degli anni Quaranta, le tecniche di stampa si erano evolute e consentivano quindi una copertina a tutta pagina a colori. Il disegno che sarà presentato ad Artcurial è il disegno originale per la copertina dell’edizione del 1942, riutilizzato per la prima edizione a colori (china, grafite e tempera) del 1946 e da allora in uso.

L'asta della copertina di Tintin è una delle più interessanti in programma nella prima parte dell'anno, ma per gli appassionati di filatelia, vini vintage, alta gioielleria, opere d'arte, modernariato, orologi, sono tanti gli appuntamenti con aste esclusive da segnare in agenda in questi mesi.