Disgelo Cina-Vaticano: storico incontro tra ministri degli Esteri

La voce più critica contro l’accordo è quella del cardinale Joseph Zen, l’ex arcivescovo di Hong Kong, mentre il Vaticano lo ha sempre difeso sostenendo che l’assenza di un’intesa avrebbe portato a uno scisma.

Comunque la si veda, l’accordo del 2018 è sempre stato interpretato come l’anticamera per la ripresa delle relazioni diplomatiche ufficiali tra i due Paesi. Ma rimane la questione di Taiwan: una ripresa delle relazioni comporterebbe la rottura con l’isola che Pechino rivendica come territorio proprio. Il Vaticano è l’unico Paese europeo che riconosce Taiwan.