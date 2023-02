Disgelo Ue-Regno Unito: pronta la firma del nuovo protocollo sull’Irlanda del Nord

Ascolta la versione audio dell'articolo

LONDRA - Si sta per aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. Dopo anni di tensione e antagonismo Londra e Bruxelles sembrano avere raggiunto un accordo sul Protocollo irlandese, sciogliendo l'ultimo nodo irrisolto di Brexit.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è volata in Inghilterra oggi per gli ultimi colloqui con il premier britannico Rishi Sunak e più tardi incontrerà il Re Carlo III al castello di Windsor, un invito formale che sottolinea l'importanza dell'occasione.

Von der Leyen pronta a voltare pagina



La von der Leyen ha detto di essere lieta di “voltare pagina”. L'intesa, raggiunta dopo settimane di intensi colloqui tra le parti, punta a risolvere i problemi causati dal Protocollo, siglato nel 2020 da entrambe le parti, che mantiene l'Irlanda del Nord nel mercato unico e nell'unione doganale Ue per evitare il ritorno a un confine interno in Irlanda che potrebbe riaccendere tensioni politiche e religiose. Il Protocollo ha imposto controlli doganali sulle merci in arrivo dalla Gran Bretagna, di fatto creando un confine tra l'Irlanda del Nord e le altre tre nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles).

I Brexiter sul piede di guerra

Per questo i sostenitori di una “vera Brexit” nel Parlamento di Westminster hanno contestato il Protocollo mentre il Dup, il partito unionista protestante, ha paralizzato la politica in Irlanda del Nord rifiutandosi di partecipare al Governo.Ora Sunak, con un approccio più pragmatico e meno ideologico, ha trovato un compromesso che spera possa soddisfare tutti. I dettagli verranno resi noti più tardi in una conferenza stampa congiunta, ma l'intesa prevede una riduzione al minimo dei controlli doganali, con la creazione di “corsie rosse” per le merci dirette verso la Repubblica d'Irlanda e quindi la Ue e “corsie verdi” per le merci destinate all'Irlanda del Nord. Un altro aspetto cruciale dell'intesa raggiunta è la garanzia data all'Irlanda del Nord che il Parlamento autonomo di Stormont avrà voce in capitolo sulle regole Ue che deve rispettare.

Il nodo Corte di Giustizia

Resta da vedere come è stato risolto l'altro problema spinoso che riguarda la giurisdizione della Corte Europea di Giustizia, che secondo Bruxelles deve restare arbitro supremo di eventuali dispute, cosa inaccettabile per il Dup che la considerano una violazione inaccettabile della sovranità britannica riconquistata grazie a Brexit.Sunak più tardi presenterà l'accordo in Parlamento nella speranza che le concessioni che ha ottenuto da Bruxelles siano sufficienti a placare sia i deputati dell'European Research Group (Erg), gli oltranzisti di Brexit all'interno del partito conservatore, che il Dup.

Scommessa ad alto rischio

È una scommessa ad alto rischio. I Tories sono fortemente divisi su Brexit e diversi deputati sono pronti a contestare qualsiasi soluzione come “una resa” a Bruxelles.L'ex premier Boris Johnson, che pure aveva firmato il Protocollo, si è messo alla guida dei ribelli e potrebbe creare problemi per Sunak.Eppure i benefici di un accordo per Londra sono evidenti e molteplici: in primo luogo riportare il sereno nei rapporti con la Ue, che resta il maggiore partner commerciale della Gran Bretagna, all'insegna della fiducia reciproca. In secondo luogo consolidare i rapporti con gli Stati Uniti e aprire la strada a un possibile accordo commerciale bilaterale.