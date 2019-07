Dismissioni, pubblicati i primi tre bandi del Demanio su beni per 145 milioni

Tra le opportunità d'investimento: ex caserme a Trieste e Tarvisio, a Venezia vicino al Ponte di Rialto, un ex convento con cortili e sale affrescate, palazzi ed ex caserme nel centro di Novara, una villa vista mare in Liguria e in Lombardia aree industriali, appartamenti e un loft sui Navigli, palazzi storici a Piacenza e Bologna, una splendida villa antica nelle campagne di Firenze e locali commerciali a Piazza del Campo a Siena, suggestive case cantoniere in Umbria, un complesso immobiliare nel centro storico di Ascoli Piceno e l'ex convento nel centro di Sulmona, un complesso industriale dismesso in Molise e a Caserta un'ex caserma immersa nel verde, un faro sulla costa ionica della Calabria e terreni edificabili in Sicilia.

I bandi pubblicati si differenziano per termine di scadenza dell'offerta: il 15 ottobre per 50 beni e il 15 novembre per 37 asset più impegnativi dal punto di vista progettuale; il terzo bando con scadenza al 15 novembre riguarda 6 beni per i quali è possibile presentare sia un'offerta unitaria per più lotti, sia offerte per singoli lotti.