Disney+ in 10 punti: cosa ci è piaciuto e cosa meno a una settimana dal lancio

4) I film live action degli anni Sessanta e Settanta

Parentesi sentimentale. Ci piacciono da morire perché ci ricordano l’infanzia: Rai 1, negli anni Ottanta, il venerdì sera ne proponeva uno, spesso corredato da un corto di Mickey. Per noi i film live action che la Disney produsse negli anni Sessanta e Settanta - da Quattro bassotti per un danese (1966) a Il gatto venuto dallo spazio (1978), passando per tutta la saga de Il maggiolino tutto matto - sono una specie di madeleine proustiana: assapori e torni il bambino che eri. Rivederli con i bambini che hai oggi non ha prezzo.

5) Il prezzo

Il prezzo, appunto. L’offerta di 6,99 euro al mese/69,99 l’anno per tutto quello che Disney+ offre ci appare estremamente competitiva. Un modo intelligente per tirare dentro anche qualche semplice curioso.

Cosa ci è piaciuto meno

1) Mancano alcuni Classici

Quando per la prima volta abbiamo sentito parlare di Disney+, ci siamo immaginati innanzitutto una cosa: l’intero catalogo dei Classici di Walt Disney a portata di click. Beh, non è esattamente così che stanno le cose. Alcuni tra i titoli più celebri della premiata ditta, infatti, mancano all’appello. Per dire: non c’è La spada nella roccia (1964). Vero è che lo abbiamo visto e rivisto. Non c’è quel capolavoro che si chiama Musica Maestro (1946) e non si capisce il motivo. E non c’è neanche I racconti dello Zio Tom (1946), anche se in questo caso il motivo si capisce.

2) La censura

E veniamo a un elemento di criticità di cui si è già ampiamente dibattutto tra gli Stati Uniti e l’Europa: i contenuti storici di Disney+ sono «depurati» da elementi che la sensibilità odierna sarebbe portata a etichettare come offensivi e/o diseducativi. Manca I racconti dello Zio Tom, appunto, perché rimanda al passato schiavista e segregazionista degli Usa. Prima di Saludos Amigos (1942) e I tre caballeros (1944) appare l’avvertenza «Contiene rappresentazioni di tabacco». Ancora in Saludos Amigos, Pippo... non fuma più, come accadeva nella versione originale del film. Miracoli del re-editing. E del puritanesimo.