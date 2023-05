Disney annulla il piano per il nuovo campus in Florida: braccio di ferro con DeSantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

The Walt Disney Company ha annullato il suo piano per l’apertura di un nuovo campus in Florida che avrebbe trasferito circa 2mila dipendenti nello stato, un cambiamento che, come riferisce il Los Angeles Time, arriva mentre la società è impegnata in un lungo braccio di ferro con il Governatore repubblicano, Ron DeSantis. A luglio 2021 la società aveva dichiarato di aver pianificato di trasferire il personale, inclusi molti progettisti di parchi a tema (i noti Imagineers) e lavoratori di prodotti di consumo, in nuovi uffici nella comunità di Orlando del Lago Nona per sfruttare circa 570 milioni di dollari di agevolazioni fiscali.

Josh D’Amaro, presidente della divisione parchi, esperienze e prodotti Disney, ha fatto sapere in una e-mail al personale che il trasferimento non è più in corso, citando «la nuova leadership e le mutevoli condizioni commerciali. Dati i notevoli cambiamenti che si sono verificati dall’annuncio di questo progetto, tra cui la nuova leadership e le mutevoli condizioni commerciali, abbiamo deciso di non procedere con la costruzione del campus», ha affermato D’Amaro. «Non è stata una decisione facile da prendere, ma credo che sia quella giusta. Di conseguenza, non chiederemo più ai nostri dipendenti di trasferirsi», ha aggiunto.

