Disney, aumenti agli abbonamenti streaming e stop condivisione password

Iger, che è tornato a novembre per assumere la carica di ceo al posto di Bob Chapek, ha lavorato negli ultimi mesi per invertire la tendenza negativa del business dello streaming di Disney, assicurandosi nel contempo che la potenza finanziaria dei suoi parchi a tema non vacilli.

La situazione delicata dei parchi

I parchi a tema di Disney sono ampiamente considerati dagli esperti del settore come un componente critico dell’attività dell’azienda con sede a Burbank, in California. A tal fine, Iger ha dato la priorità a riconnettersi con gli appassionati dei parchi a tema Disney e a ristabilire la loro fiducia nel marchio. Poco dopo il ritorno di Iger, sono state apportate modifiche nei parchi statunitensi.

Ha anche dovuto affrontare il tentativo di proteggere il distretto del parco a tema di Disney World da un’acquisizione da parte del governatore della Florida, Ron DeSantis. Disney ha citato in giudizio DeSantis alla fine di aprile, sostenendo che il governatore aveva condotto una «campagna mirata di rappresaglie governative» dopo che l’azienda si era opposta a una legge criticata chiamata «Don’t Say Gay». Questo mese un gruppo di ex funzionari governativi di alto livello, per lo più repubblicani, ha definito il tentativo del governatore della Florida di prendere il controllo del distretto di governo di Disney World «gravemente dannoso per il tessuto politico, sociale ed economico dello Stato».

La scommessa di Espn

Il mese scorso Disney ha annunciato che Iger rimarrà ceo di The Walt Disney Co. fino alla fine del 2026 , accettando un’estensione del contratto di due anni che darà all’azienda di intrattenimento e parchi a tema un po’ di respiro per trovare il suo successore.

Martedì, Espn, di proprietà di Disney, ha annunciato di aver siglato un accordo redditizio per ridenominare un’applicazione di scommesse sportive esistente di proprietà di Penn Entertainment come Espn Bet. Penn Entertainment pagherà $1,5 miliardi più altre considerazioni per i diritti esclusivi del nome Espn e continuerà a possedere e gestire l’applicazione di scommesse.