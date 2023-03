Disney caccia il capo di Marvel dopo lo scontro con il ceo Iger

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

The Walt Disney Company caccia Isaac Perlmutter, il miliardario che ha venduto Marvel all’impero del Topo nel 2009 e si è scontrato con l’amministratore delegato Bob Iger. Secondo indiscrezioni, l’uscita del presidente di Marvel si inserisce nel taglio dei 7mila posti annunciato da Disney. Perlmutter era presidente della divisione Marvel Entertainment e ha usato le sue quote significative in Topolino per sostenere gli sforzi dell’investitore attivo Nelson Peltz per entrare nel consiglio di amministrazione di Disney, entrando in diretto scontro con Iger.