Disney cresce nello streaming, ma i conti deludono e l’outlook è incerto

Lo streaming, a sorpresa, aiuta i conti trimestrali di Disney. Anche se il pieno di abbonati trimestrali non basta a mettere a tacere i timori sulla performance della Corporate America in tempi di ansie economiche: non esorcizza le pressioni sul titolo a Wall Street, generate dai rischi insiti nell'indebolimento della crescita globale, tra nuove chiusure da pandemia in Cina a inflazione e spettri di recessione in Occidente. Lo stesso streaming ha un outlook in frenata e gode di un curioso segreto: la passione per il cricket in India, che sta garantendo oggi decine di milioni di abbonati a Disney+.

Il colosso di media e spettacolo, con un exploit incoraggiante, ha smentito nel suo secondo trimestre fiscale a fine marzo il trend che vedeva i cosiddetti servizi direct-to-consumer in panne dopo la grande crescita da pandemia, esemplificato dalla cocente delusione del leader Netflix che per la prima volta in un decennio ha sofferto un calo trimestrale degli abbonati (200.000) e ne ha previsto uno ancora più marcato (due milioni) nei tre mesi in corso. Non così il Magic Kingdom di Topolino e dei supereroi Marvel: gli abbonati al suo servizio-bandiera Disney+ sono aumentati di 7,9 milioni, nettamente più dei previsti 5,2 milioni.

La sorpresa del cricket in India

Tra le ragioni dello sprint, una è però davvero particolare: metà dei nuovi abbonati sono arrivati da Disney+Hotstar, che trasmette le partite del campionato di cricket indiano. In tutto i seguaci del cricket dell'India contano ormai per ben 50 milioni di abbonati a Disney+. E l'azienda sta cercando di rinnovare il contratto quinquennale per i diritti del campionato, in scadenza quest'anno, in un'asta che dovrebbe superare i 5 miliardi di dollari e sulla quale c’è grande concorrenza.

137,7 milioni di utenti paganti

In totale lo streamer ha comunque raggiunto i 137,7 milioni di utenti paganti, oltre la soglia dei 135 milioni attesa alla vigilia. E parte essenziale dei 205 milioni di utenti raggiunti dall'insieme delle sue piattaforme Dtc (tra le quali conta anche Hulu nello spettacolo e Espn+ nello sport). Le entrate per utente sono a loro volta balzate del 5 per cento. Spende in content di streaming al momento 11 miliardi di dollari l'anno, un terzo del suo totale, anche se alle spalle dei 18-19 miliardi investiti da Netflix.

Streaming, previsto un rallentamento nel prosieguo del 2022

Il gruppo ha tuttavia avvertito che la marcia degli abbonati potrebbe rallentare nel prosieguo di quest'anno, pur mantenendo l'obiettivo di 230-260 milioni di utenti Disney+ entro la fine del suo anno fiscale 2024. Abbastanza per essere a quel punto in attivo. Al momento lo streaming ha invece perso 887 milioni nel trimestre, contro i 290 milioni di un anno fa. I due obiettivi, abbonati e redditività, sono stati definiti «assolutamente raggiungibili» da Chapek nella conference call sul bilancio, ma tra gli analisti gli interrogativi restano. L'azienda, per ampliare la capacità di attrazione intende anche introdurre un nuovo servizio streaming con pubblicità, e costi minori, un'ipotesi studiata anche da Netflix in risposta alle battute d'arresto.