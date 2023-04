Disney fa causa a DeSantis per ritorsioni dopo il no alla legge «Don’t Say Gay»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disney ha citato in giudizio il governatore della Florida Ron DeSantis per la revoca delle licenze sul suo distretto di parchi a tema, sostenendo che il governatore ha condotto una «campagna mirata di ritorsione governativa» dopo che la società si è opposta a una legge che i critici chiamano «Don’t Say Gay». La causa è stata presentata a Tallahassee mercoledì, pochi minuti dopo che un consiglio di sorveglianza di Disney World, nominato da DeSantis, ha votato per invalidare un accordo che dava licenze di progettazione e costruzione delle sue tentacolari proprietà vicino a Orlando.

«La Disney si rammarica di essere arrivata a questo punto», si legge nel documento. «Ma avendo esaurito gli sforzi per cercare una risoluzione, alla società non resta altra scelta che presentare questa causa per proteggere i suoi membri del cast, gli ospiti e i partner locali per lo sviluppo da una campagna implacabile per armare il potere governativo contro Disney come ritorsione per aver espresso un punto di vista politico impopolare nei confronti di alcuni funzionari statali». L’azione legale è l’ultimo atto di una battaglia che dura da più di un anno tra Disney e DeSantis che si prepara a lanciare la sua candidatura alle presidenziali nei prossimi mesi.

«Non siamo a conoscenza di alcun diritto legale che consenta a una società di mantenere privilegi speciali non detenuti da altre aziende nello Stato», ha dichiarato la portavoce di DeSantis Taryn Fenske. «Questa causa è un altro sfortunato esempio della loro speranza di minare la volontà degli elettori della Florida e di operare al di fuori dei limiti della legge». La battaglia è iniziata l’anno scorso dopo che la Disney, di fronte a forti pressioni, si è opposta pubblicamente a una legge statale che vieta le lezioni in classe sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nei primi anni di scuola, una politica che i critici chiamano «Don’t Say Gay».

Come ritorsione, DeSantis ha rilevato il distretto di autogoverno di Disney World e ha nominato un nuovo consiglio di supervisori che avrebbe supervisionato i servizi municipali nei parchi a tema. Ma prima dell’insediamento del nuovo consiglio, l’azienda ha fatto passare un accordo che ha privato i nuovi supervisori di gran parte della loro autorità. Mercoledì il consiglio di DeSantis ha dichiarato che la mossa della Disney di mantenere il controllo sulle loro proprietà è di fatto illegale ed è stata attuata senza un adeguato preavviso pubblico.