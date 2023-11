Disney, parte con «Frozen» il piano da 60 mld $ per rilanciare i parchi a tema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disneyland Hong Kong ha inaugurato la sua prima attrazione a tema Frozen, con migliaia di visitatori in fila provare per provare le nuove giostre. Basata sul popolarissimo film d’animazione che ha per protagonista la principessa Elsa, la nuova sezione del parco presenta paesaggi e personaggi nordici e due nuove attrazioni, un roller-coaster e un giro in barca che portano i visitatori attraverso diverse scene della pellicola.

«Negli ultimi dieci anni, il film è diventato uno dei franchise di maggior successo nella storia della Disney», ha dichiarato Josh D’Amaro, presidente di Disney Experiences. «World of Frozen rappresenta la più grande e coraggiosa espansione di Hong Kong Disneyland dall’apertura del parco nel 2005».

L’inaugurazione arriva dopo che a settembre la Disney, alle prese con la cura del secondo mandato da ceo di Bob Iger incentrato sulla ristrutturazione del business, ha annunciato un’espansione di 60 miliardi di dollari dei suoi parchi e delle sue crociere nell’arco di circa un decennio. Ora che i turisti asiatici, archiviata la pandemia, hanno ricominciato a viaggiare, la nuova attrazione ha tutti i presupposti per risollevare le sorti di parco a tema che ha registrato perdite per anni.

Non è la prima mossa effettuata dal colosso Usa per rilanciare Hong Kong, d’altra parte. Nel giugno 2022 ha debuttato lo spettacolo multimediale e pirotecnico Momentous, che viene messo in scena al castello la maggior parte delle sere.

Completano il piano d’investimenti da 60 miliardi di dollari l’apertura dell’area a tema Zootopia a Disneyland Shanghai a dicembre, il porto Fantasy Springs a DisneySea Tokyo che aprirà i battenti la prossima primavera e il Regno di Arendelle, sempre a tema Frozen, a Disneyland Paris, la cui apertura è prevista per il 2024 o il 2025.