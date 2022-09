Disney pensa a un piano in stile Amazon Prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Walt Disney Co. sta esplorando un programma di abbonamento che potrebbe offrire sconti o vantaggi speciali per incoraggiare i clienti a spendere di più per i suoi servizi di streaming, parchi divertimento, resort e merchandising. Un piano che, in qualche modo, potrebbe essere abbastanza simile ad Amazon Prime, abbonamento mensile (o annuale) col quale Amazon offre ai suoi clienti un intero pacchetto di servizi (dalle spedizioni gratuite fino alle piattaforme di streaming video e audio).

Disney Prime

