Disney, progressi nella performance e nuova fase di «costruzione del business»

Disney solleva il sipario su progressi nella performance: ha battuto le previsioni di bilancio nell’ultimo trimestre, ha accelerato il taglio dei costi, alzando l’obiettivo di due miliardi di dollari, e ha ridotto le perdite nello streaming. La nuova gestione di Bob Iger si fregia di aver rimesso in carreggiata il colosso americano per eccellenza di media e intrattenimento. E Iger stesso annuncia che l’azienda è passata nuovamente a una «fase di costruzione del business» da quella dei correttivi.

Tornerà il dividendo

L’azienda, data la schiarita, intende anche chiedere al board di re-istituire il pagamento di dividendi entro la fine dell’anno. Nel dopo mercato il titolo ha guadagnato il 3,3 per cento. Disney per il suo quarto trimestre fiscale dell’anno ha riportato utili per azione pari a 82 centesimi, più dei 70 attesi. Le revenue sono state di 21,2 miliardi, in linea con i pronostici. La divisione Enterteinment, con reti tv, Studios e streaming, ha riportato utili operativi per 236 milioni contro perdite per 608 milioni un anno fa.

Crescono gli abbonati allo streaming

La piattaforma streaming Disney+, in particolare, ha aumentato di 7 milioni il numero degli abbonamenti. Assieme al servizio Disney+ Hotstar su scala globale gli abbonati sono lievitati a 150,2 milioni, oltre le attese. Il passivo specifico nello streaming è sceso a 387 milioni da 1,47 miliardi l’anno scorso, grazie a aumenti di prezzi e miglioramenti nella pubblicità, e dovrebbe diventare redditizio entro il prossimo settembre. Le rete tv tradizionale Abc ha sofferto cali pubblicitari. E i servizi sportivi attorno ai marchi Espn e Star hanno portato in dote 981 milioni di profitti operativi in aumento del 14 per cento.

Il traino dei parchi tematici

Il segmento Experiences, che comprende parchi e crociere e prodotti al consumo, ha conosciuto utili operativi per 1,8 miliardi, in rialzo del 31 per cento. I parchi tematici hanno sostenuto i conti anzitutto grazie alla performance di Hong Kong e Shanghai. Il target del risparmio dell’azienda è intanto è stato portato a 7,5 miliardi su base annualizzata, dai 5,5 miliardi inizialmente indicati. «I risultati riflettono i significativi progressi che abbiamo compiuto», ha detto Iger tornato in sella l’anno scorso. «Se abbiamo ancora lavoro da fare, questi sforzi ci consentono di muoverci al di là del periodo di aggiustamento e di cominciare a costruire nuovamente il business».

La pressione di Peltz

Disney sta attraversando una stagione difficile: Iger è tornato sulla poltrona di ceo con la missione esplicita di rilanciare il gigante appannato da battute d’arresto nella performance e da passi falsi sulla nuova frontiera dello streaming. Per correggere la rotta ha puntato su tagli e nei mesi scorsi ha anche indicato di essere disposto a cedere asset quali la Tv tradizionale, la rete Abc, e a far entrare un investitore, in particolare una grande lega sportiva, nei servizi e canali tematici Espn. Resta però sotto assedio per maggiori passi avanti e per identificare il cammino verso la successione a un leader del futuro, in particolare da parte dell’investitore attivista Nelson Peltz che ha preso una quota nella società.