Disney, un regno magico invaso dalla pandemia

La crisi, ancora prima che dai pronostici, è portata alla ribalta dalle cifre stesse delle attività colpite all’indomani dell’ultima, grande conquista, che avrebbe dovuto consacrare il suo dominio internazionale nell’entertainment: quella da oltre 70 miliardi di dollari degli asset più preziosi di Rupert Murdoch. Adesso i suoi 14 giganteschi parchi divertimenti nel mondo sono vuoti, e se dovessero riaprire parzialmente nei prossimi mesi resta da dimostrare che possano attirare folle. Ogni anno qui si recavano 157 milioni di persone e nel 2019 avevano riportato utili record. Arenate restano quattro navi da crociera con altre tre in costruzione, e senza clienti l’isola privata nei Caraibi, Castaway Cay, con una seconda in costruzione per miliardi di dollari. Congelati sono di fatto i suoi otto colossali Studios, cuore della produzione cinematografica, che controllano il 40% delle entrare al botteghino domestico e abitualmente sfornano blockbuster internazionali. Come pure quattro studi Tv, con normalmente all’attivo 70 show.



Sotto pressione sono reti televisive, quali Abc che controlla dal 1995 e vive di pubblicità; e canali a pagamento (300 nel mondo) a cominciare dagli sportivi Espn, adesso poveri di eventi. Nel limbo sono 29 sfarzosi spettacoli teatrali ai quattro angoli del globo, e sette spettacoli su ghiaccio. Per non parlare di alberghi e multiproprietà con 42.000 tra stanze e locali in tre continenti. O della leadership internazionale nel merchandising con vendite per 55 miliardi e e 325 negozi nei soli Stati Uniti. Di attività nell’editoria che operano in 68 paesi e 45 lingue. E persino di una rete di 25 scuole in Cina.



Centomila licenziamenti

Lo shock sul business è rapidamente filtrato nei licenziamenti annunciati dal gruppo, permanenti o temporanei. Ad oggi sono stati oltre centomila. Disney ha anche ridotto fino al 50% i compensi dei dirigenti - e il suo leader di lungo corso Bob Iger ha rinunciato al suo salario di base (che però è la componente più modesta dei compensi dei top executive americani). Rivelatrici della sfida aperta sono inoltre le mosse prudenziali del gruppo per assicurarsi risorse: ha concordato con le banche il mese scorso una linea di credito da cinque miliardi, dopo altre per 8,25 miliardi accese in marzo, puntellando le sue finanze nel momento dell’emergenza con oltre 13 miliardi a disposizione. Potrebbe infine rinunciare a pagare il dividendo, una decisione che dovrebbe essere in agenda all’assemblea annuale - virtuale? - di giugno.



Non basta. Il terremoto ha complicato i piani di transizione al vertice, che dovevano vedere lo storico leader del boom del gruppo, Iger, consacrare la sua legacy e assumere una posizione di chairman esecutivo con compiti strategici lasciando le redini quotidiane al 60enne neo-chef executive Bob Chapek, promosso dalla divisione dei parchi tematici. Iger ha di recente fatto sapere che continuerà invece a coadiuvare per ora Chapek.



Un’eredità in gioco

In gioco è la sua stessa eredità inestricabilmente legata all’identità di Disney. Iger è stato definito come l’ultimo tycoon di Hollywood perchè, con i suoi toni pacati, ha in realtà trasformato aggressivamente negli anni della sua gestione l’impero di Topolino a colpi di acquisizioni per un totale di quasi cento miliardi di dollari. Da Pixar a Marvel e Lucasfilm (quella di Guerre Stellari), fino, appunto, ai 71 miliardi spesi per la parte pregiata del regno di un altro magnate - la Fox di Rupert Murdoch. Negli ultimi mesi ha innescato anche la nuova guerra dello streaming, gettandosi a capofitto nella sfida al leader Netflix con Disney+. Ha portato insomma Disney, con la sua storica reputazione e la sua vasta produzione di contenuto, definitivamente sulle frontiere delle nuove tecnologie.