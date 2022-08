Disney alla riscossa, streaming in crescita e boom dei parchi tematici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disney suona la riscossa, al ritmo dei numeri del suo terzo trimestre fiscale concluso a fine giugno. Ha battuto le attese di profitto, fatturato e anche e soprattutto di abbonati nello streaming, la nuova frontiera prima caldissima e oggi travagliata delle società di media vecchia e nuove. Nel trimestre il totale dei suoi utenti paganti per i servizi direct to consumer hanno superato leggermente per la prima volta quelli del pioniere e finora leader Netflix, in affanno dopo due trimestri consecutivi...