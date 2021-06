Disoccupazione uguale fallimento? Spesso è lì che si trovano i talenti

Il “tutto dipende da te” emerge nella sua forma giudicante e distruttiva secondo la quale, se non hai raggiunto il successo che ti eri prefissato, allora vuol dire che qualcosa devi aver sbagliato; se sei senza lavoro, allora, c’è qualcosa che non va, non sei abbastanza. Ciò che non viene assolutamente preso in considerazione in questi ragionamenti più o meno inconsapevoli, è quella dose di imprevedibilità che nella vita di ciascuno di noi può scatenarsi in modo dirompente e che per alcuni è una grandinata che ti ammacca la carrozzeria dell’automobile; per altri, invece, uno tsunami che porta via tutto quello che hai.

Continueremo a scivolare nello stigma della disoccupazione, noi esperti di HR e responsabili delle assunzioni nelle organizzazioni, nei prossimi giorni, mesi e anni? Quando nei cv troveremo “i buchi”, cioè periodi in cui i candidati sono stati inattivi, come ci comporteremo? Che idea ci faremo da adesso in poi?Alla luce dell’esperienza della pandemia, ritengo e mi auguro un cambiamento radicale. Dopo aver sperimentato sulla nostra pelle quanto un evento possa trasformare le vite di milioni di persone in modo totale e senza alcuna responsabilità diretta, non possiamo più negare che esistano delle circostanze, nell’esistenza di ognuno, che sfuggono completamente alla nostra gestione e che escono sideralmente dalla propria area di influenza.

Questo salto di paradigma spalanca nuove e insperate prospettive. Ecco aprirsi la possibilità di andare ad esplorare proprio “quei buchi”, perché spesso è lì che troviamo le risorse, i talenti e le migliori attitudini delle persone. È lì che scopriamo i perché di alcune scelte o di quelle situazioni “non lineari” tanto definenti la costruzione della Persona, sia come individuo che come lavoratore.

Se c’è un modo per comprendere le competenze trasversali di qualcuno è proprio chiedendogli cosa fa quando non lavora, giusto? Ogni persona ha la propria unica storia e quella storia non si limita alle date di permanenza in carica riportate su un curriculum o dal modo in cui il suo cv è arrivato sulla nostra scrivania. Il mondo delle risorse umane è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni, e nella sua mission di cultural changer può guidare anche questa battaglia ed essere protagonista di quel cambio culturale organizzativo diffuso sempre più dal volto umano.

* Partner di Newton Spa