Display intelligenti, 5G e quattro fotocamere, ecco i nuovi modelli Tcl

Tre nuovi modelli, basati su sistema operativo Android 11, per completare una famiglia di prodotto (la Serie 20) che si compone complessivamente di cinque esemplari e che reclama spazio nella fascia oggi più affollata del mercato smartphone, quella media, con prezzi di listino variabili fra i 100 e i 250 euro circa. L'eccezione si chiama Tcl 20Pro 5G, che arriva a listino a 549,90 euro e rappresenta, come spiega Flavio Ferraro, Country Manager di Tcl Italia, «una dichiarazione di intenti circa la nostra capacità di costruire apparecchi di livello». Non è un guanto di sfida ad Apple e Samsung, assicura Ferraro, ma la volontà di affermare attributi di spessore in un mercato che registra sempre più tecnologia a prezzi sempre più accessibili. Come altri produttori che hanno aggredito il mercato della fascia media, Tcl gioca molto sul rapporto qualità-prezzo con l'intento di accontentare un'ampia e variegata fetta di utenza, e quindi esigenze diverse in fatto di prestazioni, user experience e possibilità di spesa. In attesa di mettere in vetrina il primo apparecchio “foldable” del marchio, che potrebbe avvenire già entro la fine dell'anno.

Smartphone (anche) a prova di azienda

Detto questo, i tre nuovi modelli si presentano innanzitutto con due pregi, enfatizzati anche dai responsabili dell'azienda cinese in Italia. Il primo riguarda il display, e non poteva essere altrimenti vista la potenza di fuoco di Tcl in questo campo (è fra i primi fornitori al mondo di pannelli per Tv): grazie a una tecnologia proprietaria (Nxtvision 2.0) e al lavoro dei sensori che riconoscono il contenuto visualizzato e la luce ambientale circostante per regolare automaticamente la luminosità, il colore e il contrasto, lo schermo viene ottimizzato in tempo reale per una resa visiva più dettagliata, che si accompagna a un livello di protezione degli occhi dall'effetto “luce blu” superiore alla media. Il secondo plus della Serie 20 è la certificazione “Android Enterprise Recommended” rilasciata da Google, un biglietto da visita potenzialmente importante in chiave aziendale (dove Tcl opera attraverso il canale degli operatori telco), soprattutto per ciò che concerne i requisiti di sicurezza. Il modello flagship della Serie, per esempio, è dotato di una chiave hardware, chiamata Smart Key e posizionata sul lato sinistro del telefono, tramite la quale sbloccare l'accesso alle applicazioni e alle funzioni comunemente usate. “Avere un apparecchio certificato Android Enterprise – osserva ancora Ferraro - significa essere chiamati a rendere sempre e velocemente disponibili gli aggiornamenti lato sistema operativo per garantire in modo continuativo la protezione del dispositivo, che rimane un tema centrale e mai approfondito a sufficienza”.

Un phablet perfetto per le serie Netflix

Dei tre nuovi modelli oggetto di annuncio mondiale, il 20Pro 5G è lo smartphone ammiraglia. Connettività mobile di quinta generazione (motorizzata da un sytem on chip a otto cervelli Qualcomm Snapdragon 750G 5G), display intelligente con sensore di impronte digitali integrato e comparto fotografico sono i punti di forza di un apparecchio sicuramente curato a livello estetico e molto generoso quanto a dimensioni in virtù dello schermo Amoled in formato cinematografico da 6,67 pollici, Full Hd curvato ai bordi e perfetto per la riproduzione in streaming di serie Tv, documentari e film in modalità Hdr10. Sfiziosa, inoltre, ci sembra la funzione di lettura che permette di convertire lo schermo in un monocromatico e-book mentre la batteria con tecnologia di ricarica veloce wireless da 4500 mAh promette un giorno intero di autonomia. Le quattro fotocamere posteriori mettono a disposizione invece un sensore principale (Sony) da 48 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 16 MP, uno macro da 5 MP e uno di profondità da 2 MP, completati da uno stabilizzatore ottico dell'immagine. La camera frontale lavora invece con un sensore da 32 MP ed è abilitata all'Hdr e alla registrazione dei vide in 4K. A listino questo smartphone entra a 549,90 euro, con auricolari Bluetooth Moveaudio S600 con Active Noise Cancelling venduti separatamente.

Immagini naturali anche con gli occhiali da sole

La peculiarità dei modelli intermedi 20L+ è sostanzialmente la seguente: essere il primo telefono dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da Tüv Rheinland, e quindi il primo in grado di offrire una visione con colori naturali dello schermo in alta definizione anche indossando occhiali da sole. Il suo secondo punto di forza è indubbiamente il comparto fotografico con quattro sensori posteriori, di cui quello principale è da 64 MP. Buona la dotazione di memoria (256 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte con micro-Sd Card), mentre per gli amanti del vezzo estetico non passa inosservata la scocca posteriore con più di un milione di piccoli cristalli prismatici che vanno a creare una superficie luminosa e riflettente ispirata alla Via Lattea. Costa a listino 299,90 euro, e sarà a scaffale dal mese prossimo.

Batteria a lunga durata

Il terzo e ultimo annuncio firmato Tcl, la famiglia 20L, è uno smartphone che punta decisamente sul prezzo (199,90 euro, in vendita da maggio) e sull'attraente schermo da 6,67 pollici con tecnologia di visualizzazione a polarizzazione circolare certificata da Tüv Rheinland. Altri due plus da tenere in considerazione sono la batteria da 5000mAh, che assicura due giorni di funzionamento senza ricarica in uso tipico, e la quad camera posteriore con obiettivo principale di 48 MP che ricalca quello del top di gamma 20Pro 5G.