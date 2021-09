Display Oled e Windows 11: tutte le novità di Asus sui notebook

3' di lettura

I portavoce della casa taiwanese l'hanno definita “un'importante estensione dell'ecosistema di soluzioni pensate per potenziare il lavoro dei creatori di contenuti”. Tradotto in concreto, il menu degli annunci confezionato da Asus per l'evento “Create the Uncreated” è risultato essere quanto mai ricco: notebook, pc desktop, monitor, proiettori e pure una nuova scheda madre (una specialità della casa). Il denominatore comune di questa infornata di prodotti destinata ai professionisti della creatività (e non solo) è senza dubbio la tecnologia Oled (anche in risoluzione 4K) degli schermi delle famiglie ProArt Studiobook, Zenbook e Vivobook, che fa il paio con le Gpu fornite da Nvidia e il nuovo sistema operativo Windows 11 di Microsoft (il cui lancio ufficiale è stato confermato per il 5 ottobre) già preinstallato.

Pc da tavolo per il rendering e la post-produzione

Sotto il cappello del marchio ProArt, Asus ha radunato una batteria molto variegata di prodotti. Station PD5, per esempio, è un computer desktop che abbina al processore Intel Core i9 di 11esima generazione un'unità grafica GeForce Rtx (3070 o A2000) per promettere il massimo delle prestazioni dall'editing audio e video alla modellazione 3D. Per chi ha bisogno di ulteriore potenza di elaborazione ecco la ProArt X570-Creator WiFi, una scheda madre a raffreddamento passivo progettata per gestire carichi di lavoro multi-thread, dal rendering alla post-produzione fino alla transcodifica.

Tre primizie mondiali

Altri oggetti da mettere in studio sono i modelli PA32DC e A1, rispettivamente il primo monitor Oled 4K Hdr al mondo con calibrazione automatica (lo schermo è da 31,5 pollici di diagonale) e il primo proiettore professionale al mondo (a sorgente luminosa a Led) a certificazione Calman Verified. Lo ZenScreen Oled MQ13AH, invece, è il primo display portatile Oled da 13 pollici al mondo a garantire un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e la totale copertura della gamma di colori Dci-P3. Un'ulteriore primizia rivelata nel corso dell'evento è quindi Mouse MD300, il primo a fregiarsi del supporto di Asus Dial, una soluzione cross-product che consente di effettuare regolazioni rapide e precise dei parametri delle app creative.

Portatili per creatori di tutti i tipi

A completare il pacchetto della famiglia ProArt, infine, vi sono i notebook della serie Studiobook Pro 16 Oled, che affiancano allo schermo 4K da 16 pollici in formato 16:10 processori Amd Ryzen serie 5000 o Intel Xeon di terza generazione e Gpu Nvidia Rtx per assicurare le risorse necessarie per il rendering fotorealistico o la progettazione Cad in 3D. Asus ha potenziato con l'integrazione della tecnologia Oled il catalogo dei computer portatili rivolti all'utenza dei creativi anche con ulteriori tre famiglie di laptop - Zenbook Pro Duo, Vivobook Pro X e Vivobook Pro (i primi al mondo con certificazione Vesa DisplayHDR 600) – per soddisfare diversi scenari di utilizzo. I primi, in particolare, si indirizzano ai content creators abituati a muoversi di continuo con un display da 15.6 pollici in 4K coadiuvato dal nuovo ScreenPad Plus inclinabile, un touchscreen secondario da 14 pollici a tutta larghezza che si integra perfettamente con lo schermo principale per assicurare la massima fluidità possibile in fatto di multitasking fluido e performante. E sempre nel segno dei pannelli illuminati a diodi organici sono infine le nuove versioni degli Zenbook 14X e Zenbook 14 Flip con schermo touchscreen 16:10 4K ruotabile di 360 gradi e degli ExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip specificatamente pensati per il mondo aziendale.