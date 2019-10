Dispositivi medici, Confindustria lancia Sos: salute “made in Italy” rischia il collasso

3' di lettura

«Siamo un comparto industriale di quasi 4mila imprese, che dà lavoro a oltre 76mila dipendenti, genera un fatturato di 16,5 miliardi di euro, di cui il 70% sul mercato interno, e investe in ricerca e innovazione il 6% dei ricavi ogni anno. Ma il sistema Paese pare ignorare la nostra esistenza e il ruolo strategico che giochiamo non solo per lo sviluppo dell'economia nazionale ma per la salute dei cittadini e per la competitività futura, perché siamo un made in Italy diffuso di Pmi con molteplici specializzazioni, ad alto valore aggiunto, che cresce sulla collaborazione tra industria e scienza». Sono le parole con cui Massimiliano Boggetti, eletto sette mesi fa alla guida di Confindustria Dispositivi Medici (la federazione che ha assorbito Assobiomedica), ha aperto il confronto con imprenditori e parlamentari a Mirandola, il più importante polo biomedicale non solo in Italia ma in Europa. Luogo scelto non a caso come prima tappa di un progetto confindustriale che vuole toccare gli altri grandi hub diomed del Paese (tra Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana) per richiamare l'attenzione pubblica su un comparto che per i due terzi vive di sanità pubblica. Ma di sanità pubblica rischia anche di morire, tra norme e tagli alla spesa.



I grandi player del mercato sono infatti stranieri (Medtronic, Baxter, Fresenius, Livanova, BBraun, solo per citare i protagonisti capofiliera del distretto modenese) che sfruttano la presenza in Italia soprattutto per finalità commerciali.

Ma è sul tessuto di piccole e medie imprese radicate nel suolo italiano che va puntellato il futuro a medio-lungo termine di un settore tanto complesso e variegato «quanto in balìa di criteri di spesa volti al massimo ribasso che penalizzano chi innova e fa ricerca, nonché di un clima antiscientifico e di diffidenza che vede corruzione e malagestio a priori nella collaborazione tra i medici del sistema sanitario pubblico e i produttori privati di tecnologie mediche. Eppure è proprio cercando risposte ai problemi che emergono nelle corsie e nei laboratori degli ospedali che scatta l’innovazione di questo settore, come ben insegna la storia di Mario Veronesi, padre di questo distretto, e come ci dimostra il sistema americano, che premia invece questa collaborazione tra pubblico e privato», ricorda il presidente Boggetti.

Il sistema del payback con il tetto del 4,4% di spesa massima che se viene sforato costringe le imprese biomedicali a compartecipare all’extra esborso per il Ssn e quindi ad accantonare preventivamente risorse preziose per alimentare la R&S, è la prima stortura del nostro Paese, che già destina ai dispositivi medici meno della media comunitaria: 190 euro pro capite contro i 373 della Germania e i 213 dell’Ue. La domanda pubblica delle stazioni appaltanti è l’altro cappio al collo delle Pmi italiane, che spesso per dimensione non riescono neppure ad accedere alle gare, oltre a non poter competere su criteri di costo.

«C’è poi tutto il tema della formazione di competenze e del sostegno alla ricerca e allo sviluppo di nuove imprese, su cui l’Emilia-Romagna sta investendo moltissimo, in un distretto come il nostro che sta scommettendo sulla medicina rigenerativa, abbattendo quindi i confini tra biomedicale e pharma, tra dispositivi medici e terapie», rimarca Giuliana Gavioli, referente della filiera Biomedicale di Confindustria Emilia nonché direttore Qualità della tedesca BBraun Avitum. E snocciola dati sui progetti di ricerca europei vinti e sulle collaborazioni in corso con l'Ospedale di Modena che fanno del cluster un caso a parte rispetto alla media del Paese, anche grazie a due progetti nati con la ricostruzione post sisma, il Tecnopolo di Mirandola e il corso post diploma Its Biomedicale, diventati volàno per nutrire e amplificare l’ecosistema locale attorno alle grandi multinazionali.

