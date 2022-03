Dispositivi medici, le gare al ribasso affossano i prodotti made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più l’emergenza sanitaria si fa seria, meno le imprese dei dispositivi medici crescono. È il paradosso in cui si trova l’industria, italiana e lombarda, che realizza prodotti di supporto per il mondo della sanità, dalle semplici mascherine fino agli oggetti più sofisticati per la deambulazione o nel campo protesico.

La prima spiegazione è semplice: se il settore sanitario, soprattutto pubblico o privato convenzionato, è concentrato nella pandemia, gli altri ambiti ospedalieri vengono sospesi o ridotti al minimo. Questo è ciò che emerge con evidenza anche dalle liste d’attesa di operazioni e visite. Ma quello che è meno scontato è che due anni dopo l’inizio dello stato di emergenza, nei primi mesi della ripartenza, l’industria italiana in questo ambito sta vedendo una decrescita.

La seconda spiegazione è più insidiosa. A livello nazionale il dito è puntato dagli imprenditori anche contro le centrali di acquisto pubbliche, che con le gare a massimo ribasso non favoriscono l’innovazione italiana, diminuendo così le possibilità per il Paese di essere in futuro «indipendente» sul fronte sanitario, come sottolina l’associazione dei Dispositivi medici di Confindustria. Tra il 2019 e il 2020 è calata la produzione dei dispositivi made in Italy, ma è aumentato l’import (+4,9%), soprattutto dall’Asia (+30%), con picchi fino al 300% (messo a segno dalla Corea). E intanto diminuisce l’export (-5,3%). La produzione è calata del 13%, per un valore complessivo di 6 miliardi, a tutto vantaggio di un’importazione che ha superato gli 8,5 miliardi. Questi numeri in assoluto sembrano confermati anche nel 2021.

Il calo in Lombardia

In Lombardia, dove hanno sede 1.394 imprese su 2.925 in tutta Italia, l’export è calato anche di più (-7,1%). Non c’è un dato lombardo sull’aumento dell’import rilevato dal centro studi, ma ci sono le testimonianze delle imprese che in generale parlano di concorrenza estera molto forte anche in casa. Il trend dell’import sarabbe quindi confermato empiricamente anche dagli imprenditori regionali.

«Questi dati sul commercio estero – commenta Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici - rivelano due criticità presenti nel nostro Paese: la mancanza di una adeguata produzione interna che ci ha spinto a comprare molti beni indispensabili all’estero e la ricerca di prodotti a basso costo che privilegiano il prezzo rispetto alla qualità. In Europa invece si rafforza il tessuto produttivo del comparto nei paesi membri. L’Italia manca di visione non investendo sulla creazione di un tessuto produttivo solido e diversificato. Inoltre abbiamo fatto poco o nulla per portare in Italia aziende che hanno all’estero know-how e produzione alla ricerca di condizioni più vantaggiose».