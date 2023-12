Dispositivi medici da rinnovare al Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dispositivi medici presenti nel sud Italia sono i più vecchi del Paese e nelle stesse regioni la spesa per comprarne nuovi è la più bassa d’Italia.

È il quadro descritto dallo studio realizzato dall’Osservatorio parco installato (Opi) di Confindustria dispositivi medici in collaborazione con Sirm (la Società italiana di radiologia medica e interventistica) e Aiic (l’Associazione italiana degli ingegneri clinici) sullo stato di vetustà degli apparecchi medici presenti nelle strutture pubbliche e private del meridione. «In Italia la spesa pubblica pro capite in dispositivi medici è di 123 euro, contro una media europea di 284 euro – premette Fernanda Gellona, direttrice generale Confindustria dispositivi medici –. Già questo dato è indicativo. Ma a spaccare l’Italia è la differenza tra regioni. Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia sono infatti in fondo alla classifica con una spesa media pro capite in dispositivi medici che va dai 114 euro a un minimo di 95,9 raggiunto in Calabria. Se si pensa che nella provincia autonoma di Bolzano si spendono oltre 200 euro pro capite si capisce l’entità del problema».

Per la direttrice non è solo questione di soldi da spendere «ma di come si investono». «Il sistema di procurement basato su budget e non sulla tecnologia – sottolinea ancora – spinge le regioni meno virtuose a dotarsi di strumenti non all’avanguardia, depauperando l’offerta». A leggere i dati dello studio emerge che dei 279 mammografi ancora di tipo convenzionali presenti negli ospedali del Sud e isole (ossia il 36% di quelli nella macroarea), il 90% ha infatti più di dieci anni, come il 95,8% delle Tac che sono ancora con meno di 16 strati e come il 30,7% delle risonanze magnetiche chiuse rimaste ad avere un campo fino a 1,5 T (che il stema di misurazione della capacità della Tac). Al Sud e isole l’età media dei mammografi convenzionali è di 16,7 anni contro una media negli ospedali del nord di 17,6 anni. Le Pet hanno un’età media di 7.4 anni rispetto alla media italiana che tocca gli 8,2 anni. Oltre 16,4 anni in media anche per le TC (tomografie computerizzate) con meno di 16 strati.

C’è poi la questione del Payback (lo strumento che prevede nel caso di fornitura di strumenti medicali la restituzione di una quota eccedente da parte delle aziende) che, come rimarca la direttrice dell’associazione imprenditoriale, ha un grosso impatto sulle start-up e sulle Pmi che operano nel mondo della sanità. «Una nostra recente indagine ha messo in luce come l’incertezza generata dal payback conclude -abbia bloccato le assunzioni per il 61% delle aziende, causato licenziamenti nel 31% dei casi, ridotto gli investimenti in ricerca e sviluppo per il 38% delle aziende e creato un rischio di insolvenza. Impatti che sulle Pmi mettendo in serio pericolo la vita stessa dell’impresa».