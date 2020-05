Distanziamento nei ristoranti: il business delle barriere divisorie In plexiglass, in vetro, personalizzabili o usa e getta. Ecco cosa offre il mercato dei complementi d’arredo in gran fermento di Luisanna Benfatto

Il parafiato artistico in vetro by Progetto Arte Poli

In plexiglass, in vetro, personalizzabili o usa e getta. Ecco cosa offre il mercato dei complementi d’arredo in gran fermento

3' di lettura

I ristoranti sono pronti a ripartire anche se le casse sono vuote e le prospettive, al momento, poco rosee. Secondo i dati riportati dal documento tecnico sulle “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 per la ristorazione” si stima una perdita di fatturato di oltre il 30% per il 57% dei ristoratori e tra il 10%-30% per tre imprenditori su dieci.

Leggi anche Quattro metri quadrati, i ristoranti tra misure Inail e tecnologie anti contagio

Se non si vuole posticipare l’apertura ci sono diverse misure da mettere in atto prima di accogliere i clienti. Tra le più dibattute quella che riguarda la rimodulazione del layout dei tavoli e dei posti a sedere, che deve garantire «il distanziamento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone».

In ogni caso, si legge nel documento, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.

I separatori Caimi

Il mercato dei separatori offre diverse soluzioni modulate per tutte le necessità e a diverse fasce di prezzo. Le più semplici in plexiglass trasparente, da utilizzare alla cassa e fortemente consigliata dal documento Inail – «è opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa» – sono disponibili anche da Leroy Merlin a un costo di 35 euro circa.

Per chi invece è alla ricerca di altri sistemi Caimi Brevetti di Nova Milanese ha ideato una serie di progetti modulabili, schermi a terra che dividono i tavoli, che rispondono alle nuove esigenze di sicurezza e distanziamento sociale in uffici e luoghi pubblici dal nome inequivocabile Caimi Safe Design.