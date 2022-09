Distillati, l’86% delle imprese prevede un rialzo dei prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I distillati italiani non sfuggono alle criticità che ormai affliggono tutti i segmenti del mercato. Il 50% delle imprese lamenta un incremento dei prezzi della bolletta superiore al 40%, come anche quello dei costi delle materie prime, per cui un’impresa su quattro ha registrato rincari superiori al 20%.

Per fronteggiare questa situazione l’86% ha rivisto o prevede di rivedere al rialzo i prezzi praticati, mentre l’80% sta valutando nuovi fornitori.

È quanto emerge da una ricerca presentata in occasione della 76esima assemblea di AssoDistil, che rappresenta oltre 60 distillerie industriali pari al 95% della produzione nazionale di acquaviti e di alcol etilico prodotto da materie prime agricole.

Loading...

«Il settore distillatorio si è contraddistinto in questi anni per lungimiranza e strategia ma per riuscire a superare questa crisi economica ed energetica servono fatti», ha detto il presidente di Assodistil Antonio Emaldi, nell’auspicare che «il nuovo Governo non adotti meccanismi di ulteriore inasprimento dell’imposizione fiscale sugli spirits, per evitare un altro colpo al settore già in forte difficoltà per la difficile congiuntura economica».

Mercato a due facce

Sul fronte del mercato, i dati elaborati da Nomisma hanno evidenziato come esistano trend contrastanti nei diversi canali di consumo.

Un segnale positivo proviene dall'aumento dei volumi esportati, con un incremento a valore superiore di quello a volume. Nel primo semestre del 2022 l’export di grappa ha infatti registrato 28 milioni di euro contro i 24 milioni dei primi 6 mesi del 2021 (+17% in valore e +9% in volume). Tra i mercati internazionali che apprezzano di più la grappa c’è la Germania che da sola concentra ben il 59% dell’export di settore.