Distinguersi anche al volante, tra personalizzazioni e cromie brevettate

MAZDA MX-5 Soul red, con l'hard top ad apertura rapida, completamente automatico (da 31.800 €). Per tutte le immagini, sotto agli originali, i modelli rielaborati da Fabrizia Monticelli.

Il primo strato di vernice colorata comprende due diversi tipi di scaglie di alluminio: uno altamente riflettente, l'altro che assorbe la luce. La distribuzione di queste scaglie viene meticolosamente controllata per ottenere la dispersione ideale della luce e dell'oscurità su tutto il corpo dell'auto. Il secondo strato traslucido include un pigmento con un croma elevato che aggiunge profondità di colore senza impedire alla luce di colpire le scaglie di alluminio sottostanti. Un terzo strato superiore trasparente aggiunge ulteriore lucentezza e protegge la vernice della carrozzeria dalle influenze ambientali. Il risultato è una superficie vivida e seducente con il 20 per cento di saturazione del colore in più e il 50 per cento di profondità in più rispetto al Soul Red Metallic originale. Un colore, il Soul Red, che ha portato al debutto la quarta generazione di Mx-5, la spider più venduta al mondo, con cerchi in lega da 17”, l'hard top ad apertura rapida, completamente automatico e gruppi ottici posteriori a Led (nella pagina accanto, in alto, da 31.800 euro).

AUDI Q3 45 TFSI in un originale color puffo esprime una potenza di sistema combinata di 180kW e 400 Nm di coppia con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi(da 47.900 €).

D'altronde, una delle ultime novità, poco invasive, per cambiare completamente look alla propria auto è il wrapping, ovvero una tecnica che consiste nell'applicare speciali pellicole adesive alla carrozzeria. Oltre all'effetto visivo, la creatività ha libero sfogo anche nel battezzare i colori: oggi, leggendo i listini, è necessario far riferimento al quadro pantone. Non si parla più di grigio, bensì di polvere di luna. Audi , ultimamente, sta includendo nella gamma un color puffo molto particolare, che crea un contrasto interessante con l'eleganza dei modelli dei quattro anelli. La Volkswagen Golf 8  è stata presentata in un giallo ocra, o ancora, restando a Wolfsburg, come non ricordare il colore azzurro pastello dell'elettrica ID.3 ?

Giallo ocra e cerchi in lega “Belmont” da 17” e pneumatici 225/55 R17 per la nuova VOLKSWAGEN Golf 8 Style, con Digital Cockpit Pro 10,25” (da 29.300 €).

Lo studio del colore dei materiali è parte integrante del processo creativo di Garage Italia , che spazia dalla verniciatura totale o parziale - seguendo sempre procedimenti artigianali - fino alla possibilità di effettuare lavori di aerografia o di laseratura su alcune parti della carrozzeria. L'hub milanese si è distinto negli ultimi anni come uno dei principali players in ambito restomod (restauro non conservativo) grazie al progetto Icon-e, che prevede il restauro e l'elettrificazione di auto d'epoca. Come nel caso della Fiat 500 Jolly Icon-e, a cui sono stati tolti il tetto e il vano porte, mantenendo la rigidità torsionale della vettura grazie all'inserimento di una cellula di sicurezza. I sedili sono realizzati interamente a mano intrecciando corda naturale e il motore termico è stato sostituito con una power unit elettrica sviluppata da Newtron Group. A proposito di elettrico, la trasformazione alla spina sta investendo anche la scelta cromatica. Infatti, da un lato l'elettrificazione ha un impatto sullo stile dell'automobile, come l'abbandono della griglia anteriore che non ha più la funzione di raffreddamento del radiatore, dall'altro fa del colore un'insegna di riconoscimento. In casa Porsche l'elettrico è marcato dalla presenza del verde, in Mercedes-EQ è rappresentato dall'azzurro – la nuova EQS garantisce 770 km di autonomia in modalità puramente elettrica e presenta 385 kW di potenza (nella pagina accanto, in alto e in basso a sinistra, prezzo su richiesta).

Esprime sportività, agilità e potenza il verde lucertola di PORSCHE 911Gt3 Rs, con 510 cv, accelerazione da 0 a 100km/h in 3,4 secondi (da 176.855 €).

In casa Fiat, nella gamma della nuova 500 elettrica, i colori disponibili sono pochi e precisi. Il segno di un ritorno al passato con una strategia simile a quelle di Ford? Forse. Pensando a Brembo le pinze dei freni delle auto sportive sono generalmente rossi, mentre quelle elettrificate (dotate anche del recupero di energia) sono di colore verde. Attenzione però: il verde non è solo elettrico. La Porsche 911 Gt3 Rs (da 176.855 euro), con 510 cv, velocità massima 318 km e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, ne è un esempio. Verde lucertola è il nome del suo abito, scelto per esprimere sportività, agilità e manovrabilità. Chi la guida non passerà certo inosservato. Il compito del colore, specie nelle sue nuance più spregiudicate e atipiche, non è piacere a tutti. Se mai sottolineare la straordinarietà e l'unicità di una scelta. Alcune case automobilistiche invece restano sul classico, come Maserati che solo per alcuni modelli speciali ha deciso di introdurre colorazioni particolari. Viceversa, modelli come Levante, sono popolari in grigio, nero o bianco.

Eppure la multinazionale americana Ppg (leader nel comparto colori per l'automotive che in Italia vanta sei stabilimenti produttivi, due centri di ricerca e un rapporto storico con Fiat Chrysler) ha presentato un progetto che apre nuove frontiere al colore, affidandogli il ruolo di elemento tecnologico. Vernici smart in grado di catturare dati, in ottica di guida autonoma, e pigmenti speciali sviluppati per Ferrari, adatti a cicli di verniciatura delle scocche a bassa temperatura, da 130 a 90 gradi. Sono 128 proposte di colore, racchiuse in sette ambienti cromatici, quelle sviluppate nell'ambito del progetto Human Icon. Una ricerca ispirata da quattro principi base, Engagement (la consapevolezza delle scelte del consumatore), Durability (la capacità di sopravvivere nel tempo, grazie alla qualità), Diversity (creatività come elemento distintivo), Experience (capacità di emozionare).