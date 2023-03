Distretti agroalimentari: bene l’ortofrutta del sud, frena la nocciola piemontese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei primi nove mesi del 2022 la filiera dei distretti agricoli rallenta la sua corsa rispetto al primo semestre e si ferma a un risultato tendenziale del +2,2%. Tuttavia nel periodo gennaio-settembre le esportazioni complessive sono aumentate a valori correnti del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a sfiorare i 19 miliardi di euro. Lo si apprende dall’ultimo Monitor sui distretti agroalimentari pubblicato da Intesa San Paolo.

Tra gli agricoli, il distretto più performante si è rivelato quello dell'Ortofrutta barese, che cresce di oltre 144 milioni (+42,5%) realizzati con l’export verso Algeria e Tunisia. Positiva anche l'evoluzione della Piana del Sele (25 milioni di incremento, +11,5%).

In contrazione, invece, il distretto della Nocciola e frutta piemontese, che arretra di oltre 62 milioni (-19,6%), soprattutto nell’export verso Germania (-28,3%) e Francia (-33,2%).

Perdono quote anche le mele del Trentino (-23 milioni, -24,9%), in particolare nell’export verso Spagna (-38,4%), Egitto (-31%) e Germania (-38,4%). Quest’ultimo Paese si conferma invece primo acquirente per tutti gli altri distretti agroalimentari monitorati da Intesa San Paolo, con un totale di 3,4 miliardi (+8,6%), davanti a Usa e Francia: in Germania crescono le vendite di vini, pasta e dolci e conserve, che in generale registrano un avanzamento di 380 milioni di euro.

Su tutti spicca Conserve di Nocera, principale distretto della filiera, che oltre a sfondare sul mercato tedesco (+32,3%) recupera le vendite verso il Regno unito (+12,7%), dopo il calo del 2021.Sui mercati esteri prosegue anche la corsa dei distretti del caffè (+21).

Si distingue, in particolare, il distretto del Caffè, confetterie e cioccolato torinese, per il quale il calo sul mercato russo (-32 milioni equivalente al -74%) è ampiamente compensato dai progressi in quelli tedesco (+38 milioni; +26,9%), francese (+33 milioni; +37,5%) e britannico (+10 milioni; +31,2%). Bene anche il Caffè di Trieste (+20,8%) e il Caffè e confetterie del napoletano (+18,2%).