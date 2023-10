Distretti in frenata dopo oltre due anni: pesa lo stop tedesco

Spicca, in particolare, la performance dei distretti emiliano-romagnoli, in grado nel trimestre di far registrare il maggior aumento in valore delle esportazioni (+186 milioni di euro). Seguono a distanza il Piemonte (+111 milioni) e la Campania (+60 milioni). Emilia-Romagna che oltre che sulla meccanica ha potuto contare anche sull’ortofrutta: nonostante l’alluvione il distretto ha infatti continuato a crescere sui mercati esteri a conferma dell’elevata reattività di questo territorio, che probabilmente ha cercato di accelerare il processo di smaltimento di quanto accumulato nei magazzini nel tentativo di ridurre le perdite.

In termini geografici, nei primi sei mesi dell’anno la Francia è il mercato che più di tutti ha contribuito alla crescita delle esportazioni distrettuali (+654 milioni), risultato spiegato in particolare dai flussi attivati con le grandi maison della moda. Un contributo importante è poi venuto dalle esportazioni distrettuali di meccanica (+12,1%) e alimentari e bevande (+12,3%). Vanno poi segnalate le ottime performance ottenute dai distretti in alcuni mercati ad alto potenziale come gli Emirati Arabi Uniti (+11,4%), Hong Kong (+12,7%) e Messico (+13,1%).

Si è invece quasi del tutto annullato il sostegno del principale mercato di sbocco dei distretti, la Germania, dove la crescita dell’esportazioni di meccanica e alimentari e bevande è stata vanificata dagli arretramenti della filiera dei metalli e dei prodotti e materiali da costruzioni. Viene meno anche contributo offerto dagli Stati Uniti, il mercato più brillante per i distretti nel 2022. Ha pesato l’inversione di tendenza subita dalle vendite di beni di consumo, non compensata dall’ulteriore crescita dell’export di meccanica.

Anche nei prossimi mesi - spiegano gli analisti - la dinamica dell’export dei distretti non mostrerà la stessa brillantezza osservata nel 2021 e nel 2022. Nessun crollo in vista, tuttavia, perché l’alta competitività raggiunta negli ultimi anni consentirà comunque alle aree distrettuali di mantenersi vicine ai livelli record dello scorso anno. L’atteso rientro dell’inflazione e il ritorno alla crescita di alcuni importanti sbocchi commerciali come la Germania - si legge nelle conclusioni - consentiranno alle esportazioni dei distretti di ritornare su un buon trend di crescita nel corso del 2024.

Loading...