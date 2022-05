Distretto delle caldaie a idrogeno per salvare 7mila posti di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Veneto si candida a essere il campione mondiale della transizione energetica, anche per salvare una filiera da 7mila posti di lavoro nell’industria del riscaldamento. Certo, «La Cupertino dell’energia, a tutti gli effetti, lo è già. È l’unica regione in Europa che ha imprese, centri di ricerca e sviluppo, know how, competenze tecniche e università tali da poter aprire una nuova via energetica nel riscaldamento. Siamo unici a livello tecnologico. Per trovare competenze paragonabili bisogna andare in Giappone».

Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, ha chiamato ieri a raccolta i protagonisti dell’industria, ma anche della ricerca e delle istituzioni, nella sede di Baxi, a Bassano del Grappa, per fare il punto su quella che «non è una semplice transizione ecologica: è una rivoluzione. E come tale non sarà né semplice né neutra, anzi. Dalle decisioni che prenderemo ora, come Sistema territoriale fatto da imprese e governo regionale, dipenderà il futuro di 7.000 persone che lavorano nell’industria del riscaldamento del Veneto e delle loro famiglie».

L’industria del riscaldamento in Veneto conta 40 aziende, fra costruttori e subfornitori, nomi come Riello, Ferroli, Fraccaro, Blowtherm, Mut, Lovato, per un fatturato di 2 miliardi. Fra queste, oltre a Baxi con il direttore generale Alberto Favero, anche Polidoro, di cui è presidente la stessa Dalla Vecchia e che produce bruciatori a gas, e Pietro Fiorentini (soluzioni tecnologiche per il sistema multigas), rappresentata dal manager R&D Claudio Imboccioli; ospite anche l’assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, perché proprio dalla politica il settore attende le necessarie certezze. Il cambiamento climatico – e ora anche il conflitto scatenato dalla Russia - spingono le politiche a livello europeo a puntare non più sul gas, che alimenta oltre alle aziende anche le caldaie di casa, ma sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ma non è un cambiamento che si può fare in pochi mesi, e soprattutto occorre guardare ai rischi; come quello che le produzioni italiane vadano fuori mercato aprendo le porte delle case italiane a caldaie elettriche e a pompe di calore (da non confondere con gli split dei condizionatori con questa funzione) che ora sono appannaggio di produttori esclusivamente del Far East.

La soluzione – spiegano le imprese - c’è, e consente di agire su due fronti: abbassare in tempi brevi le emissioni nocive, dando il tempo di sviluppare nuovi prodotti senza spalancare le porte alla concorrenza e difendendo, sul territorio, competenze e posti di lavoro. Di qui la chiamata a tutti i soggetti interessati – presenti Snam, l’industria del riscaldamento europeo (EHI) e l’associazione italiana per idrogeno e celle a combustibile (H1IT) - per lavorare sul progetto di fare dell’area allargata che si sviluppa tra Verona, Vicenza e Padova il distretto della transizione energetica, «capace di sviluppare progetti unici al mondo che portino le produzioni dei prodotti dei prossimi decenni in Veneto. E lo può fare se le istituzioni pubbliche e le imprese come le nostre lavorano insieme», sottolinea Dalla Vecchia.

Anche perché le aziende hanno cominciato a muoversi e a investire sul cambiamento già da anni, ben prima dell’attuale emergenza, e paradossalmente hanno messo a punto soluzioni innovative su richiesta di mercati avanzati come quelli del Nord Europa. È il caso di Baxi, che produce 3.000 caldaie al giorno e ha da poco avviato una nuova linea produttiva (che si aggiunge alle 14 già esistenti) di caldaie a idrogeno. Il Gruppo BDR Thermea, al quale Baxi appartiene, ha fissato un obiettivo di riduzione mediamente del 30% (rispetto al 2019) delle emissioni di CO2-e dovute all’uso del prodotto entro il 2030.