Distretto orafo di Arezzo, un Summit del gioiello per rilanciare la ripresa

Dopo il terremoto del 2020, col Covid che ha spazzato via clienti e mercati, nessuno nel distretto orafo di Arezzo si aspettava una ripresa rapida e vigorosa. E invece con l’inizio del 2021 sono tornati gli ordini, si sono risvegliati Emirati Arabi e Usa, sbocchi strategici anche per l'area toscana che è una delle più importanti d’Europa nella produzione di gioielli (e lingotti), e ha ripreso a correre l’export, vera locomotiva dell’attività (dà circa il 75% del fatturato).

I dati Istat certificano che nel primo semestre il distretto aretino ha esportato gioielli per un valore di 1,2 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto ai primi sei mesi del 2020 e, quel che più conta, in crescita del 12,8% sullo stesso periodo 2019. Non solo dunque nel giro di pochi mesi si sono recuperati i livelli pre-Covid, ma si sono addirittura superati di slancio. L’andamento è in linea con quello nazionale, visto che nei primi sette mesi dell’anno le esportazioni italiane di gioielli sono aumentate dell’83,2% sul 2020 (salendo a 4,45 miliardi di euro) e del 9,5% sullo stesso periodo 2019.

La grande paura generata dalla pandemia in ogni caso ad Arezzo ha lasciato il segno: «Abbiamo capito che dobbiamo diversificare i mercati oltre quelli di riferimento, che qui sono Dubai e gli Stati Uniti – spiega Giordana Giordini, a capo della sezione Orafi di Confindustria Toscana sud (Arezzo, Siena, Grosseto) e della consulta provinciale orafa formata da Confindustria, Cna e Confartigianato – e per questo siamo alla ricerca di nuovi sbocchi, di mercati emergenti. La pandemia ci ha dato un forte colpo e ora dobbiamo cercare di tenere il piede in più staffe».

Una cosa però non è cambiata in questa fase di crisi sanitaria ed economica, ed è l’importanza attribuita alle fiere. «Abbiamo provato a utilizzare le piattaforme digitali per la vendita diretta – continua Giordini – e abbiamo partecipato a rassegne virtuali, ma la conclusione a cui siamo arrivati è che nessuno strumento può sostituire le fiere internazionali: prendere in mano i nostri gioielli, guardare come sono fatti, resta fondamentale».

È per questo motivo che, dopo aver partecipato in massa alla fiera VicenzaOro del settembre scorso, i produttori orafi aretini hanno chiesto alla società Ieg (che a fine 2019 ha comprato le due rassegne orafe di Arezzo) di rinviare l’edizione 2021 di Gold/Italy, piccola vetrina del made in Italy diretta ai buyer internazionali che di solito si tiene in autunno. Motivo: l’incertezza sugli arrivi, condizionati dalle restrizioni ai voli ancora presenti a causa del Covid.