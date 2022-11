Distributori automatici lontani dai livelli 2019: «Serve un tavolo sui nuovi obblighi»

Il settore chiede anche di essere escluso dall'obbligo dei Pos (Dl 30 aprile 2022 n.36) in quanto, sebbene stiano aumentando le vending machine abilitate al pagamento elettronico (il 20% ha installato App di pagamento), in molti altri casi esistono impossibilità tecniche (ad esempio la mancanza di rete) o economiche che impediscono di accettare carte di pagamento in tutto il parco macchine.

«Per affrontare queste sfide – conclude la nota – Confida ha sottoscritto una partnership con Ernst&Young, network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione: insieme le due realtà elaboreranno un progetto strategico per i prossimi quattro anni».