Distributori automatici sempre più green, prodotti a km 0, riciclo della plastica e sicurezza Oltre il 70% degli associati CONFIDA, l'associazione italiana della distribuzione automatica, adotta da anni soluzioni sostenibili

Oggi, attraverso distributori automatici «energy saving», un'ampia gamma di prodotti ecocompatibili progettati con packaging attenti all'ambiente e programmi di gestione del rifiuto all'avanguardia come RiVending, è possibile gustarsi una pausa sempre più sostenibile in oltre 800.000 punti vendita in Italia.

Secondo dati CONFIDA, l'Associazione italiana distribuzione automatica, il 70,9% degli associati, infatti considera la sostenibilità un tema fondamentale per il futuro tanto da lanciare una campagna di comunicazione col claim “Vivi la pausa sostenibile”.

Il 55,8% delle imprese del settore, che hanno risposto a un'indagine dell'associazione di categoria, ha già adottato interventi per la riqualificazione energetica, il 64% utilizza luci al LED e il 29,1% produce energia da fonti rinnovabili tramite pannelli solari e impianti di mini eolico. Per soddisfare le differenti esigenze nutrizionali, alimentari e di gusto dei consumatori, i gestori dei distributori automatici hanno introdotto: l'82,6% prodotti per intolleranti (senza glutine, senza lattosio), il 74,4% prodotti provenienti da agricoltura biologica e freschi (yogurt), il 62,8% prodotti equo solidali e il 47,7% prodotti del territorio o a chilometro zero.

Il 29,1% degli associati a CONFIDA utilizza mezzi di trasporto ecosostenibili (a gpl, metano, elettrici o ibridi) per l'installazione e il rifornimento dei distributori, e l'80,2% ha ottimizzato i percorsi per diminuire il traffico nei centri urbani. Per il trasporto degli alimenti il 59,3% delle aziende intervistate si serve di contenitori sanificabili e riutilizzabili ripetutamente, riducendo di conseguenza la quantità di rifiuti. Gli associati a CONFIDA prestano sempre più attenzione anche alla gestione dei rifiuti e al riciclo: il 47,7% dei gestori utilizza confezioni e bicchieri in materiale compostabile/biodegradabile e/o in materiale a basso impatto di C02, il 69,8% delle società di vending promuove la raccolta differenziata presso i clienti.

La stessa CONFIDA ha lanciato il Progetto Rivending (www.rivending.eu), il circuito chiuso di raccolta e riciclo di bicchieri e palette del caffè dei distributori automatici, promosso insieme a COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta e il recupero degli imballaggi in plastica) e UNIONPLAST (Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche – Federazione gomma plastica). Promuove anche il premio “Vending Sostenibile” nell'ambito del “Cresco Award – Città sostenibili” organizzato da Fondazione Sodalitas e ANCI: un riconoscimento al Comune italiano che ha ideato e realizzato il migliore progetto di sviluppo sostenibile applicato al mondo dei distributori automatici. L'obiettivo del premio è promuovere le iniziative pubbliche capaci di valorizzare gli aspetti ambientali, sociali ed economici della distribuzione automatica.