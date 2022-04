Disuguaglianza e disgusto. Le radici profonde delle istituzioni democratiche

Dare oppure non dare?

Qualche anno fa, assieme ad un collega, abbiamo condotto un esperimento su un campione rappresentativo della popolazione (Pelligra, V., Stanca, L., (2013) “To Give or Not To Give? Equity, Efficiency and Altruistic Behavior in an Artefactual Field Experiment” Journal of Socio-Economics 46, pp. 1-9) ed abbiamo verificato che la maggioranza dei partecipanti all'esperimento sarebbero stati disposti a donare 100 euro ad un altro soggetto anonimo, se questo non avesse comportato nessun costo per loro.

L'83% avrebbe preferito una distribuzione di 400 euro per loro e 400 euro per un altro soggetto ad una distribuzione di 400 euro per loro e di 300 euro per l'altro. Gli altri non ci sono indifferenti. Se possiamo, cerchiamo di far aumentare il loro benessere. In un'altra situazione, però, i soggetti dovevano decidere se ottenere 400 euro per sé e 400 euro per l'altro oppure 400 euro per sé e 500 euro per l'altro.

Come nel caso precedente si trattava semplicemente di far guadagnare 100 euro in più all'altro, in base alla situazione di partenza. In questo caso, però, solo il 47% si rivela disposto a far guadagnare 100 euro in più all'altro. Perché in un caso l'83% si dichiara disponibile e nell'altro solo il 47%? In fondo si tratta sempre di dare gratuitamente 100 euro in più ad uno sconosciuto.

Le differenze sostanziali

La differenza riguarda il fatto che, nel primo caso, se passiamo da 400 a me e 300 a te a 400 a me e 400 a te, non solo ti sto facendo guadagnare 100 euro in più, ma sto anche riducendo la differenza tra quello che guadagno io e quello che guadagni tu; nel secondo caso, invece, se scelgo 400 per me e 500 per te, e non 400 per me e 400 per te, è vero che ti sto facendo guadagnare 100 euro in più, ma, al contempo, sto anche facendo crescere la disuguaglianza tra me e te.

Il fatto che solo il 47% in questo caso, rispetto all'83% nel caso precedente, preferisce dare 100 euro in più all'altro partecipante, significa non solo che ci piace far star meglio gli altri, quando possiamo senza un costo eccessivo, ma anche che non ci piace la disuguaglianza tra quello che hanno gli altri e quello che abbiamo noi.