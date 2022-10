Diventare un'icona del neo-femminismo fra ricamo, neon e scultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una scultura neon rotante, che ra­ffigura un utero con un paio di guantoni da boxe in fibra di vetro al posto delle ovaie, illumina il tra­ffico della Sunset Strip, a West Hollywood. L'opera, dell'artista britannica basata a New York Zoë Buckman, si intitola Champ ed è stata installata poche settimane prima della cerimonia degli Oscar del 2018; ma dopo la recente decisione della Corte Suprema Usa di ribaltare la sentenza Roe contro Wade, la sua luce bianca brilla con nuova intensità.

Il nome di Zoë Buckman non è ancora molto noto. Se, però, gli ultimi anni possono gettar luce sul futuro, questa 36enne originaria del quartiere londinese di Hackney pare destinata a diventare una delle più importanti artiste femministe della sua generazione. I curatori ormai la citano insieme a Louise Bourgeois, Mary Kelly, Tracey Emin e Sophie Calle; i suoi lavori sono sempre più spesso inclusi in collettive con queste artiste, o con altre come Lorna Simpson e Carrie Mae Weems. Il Baltimore Museum of Art, lo Studio Museum di Harlem e il Chrysler Museum of Art di Norfolk, in Virginia, hanno acquistato alcune opere per le loro collezioni permanenti. In Italia, la sua Face to the Bricks fa parte della Collezione Genesi – a cui ha dato vita l'associazione omonima fondata da Letizia Moratti nel 2020 – incentrata su opere che hanno come tema i diritti umani.

L'opera “Why don't you just tell me how you want to be, baby & i'll live like water around you” (2022).

Sempre nel 2020, i pezzi della sua personale Nomi sono stati venduti tutti, nonostante si sia svolta online a causa della pandemia. I prezzi, che vanno dai 4.600 ai 93mila euro circa, denotano il crescente interesse nei confronti dell'artista. Bloodwork, la sua ultima personale alla galleria Pippy Houldsworth di Londra (appena conclusa il primo ottobre scorso), ha lasciato il segno: ancora prima dell'inaugurazione erano fioccate le richieste da parte di musei e collezionisti privati. Al momento, e fi no al 6 novembre, alcuni suoi lavori sono esposti nella collettiva Another Justice - us is them, al Parrish Art Museum di Water Mill, nello stato di New York.

In questa immagine e sotto, work in progress nello studio di Buckman.

Come molte delle artiste che ama e alle quali viene paragonata, Buckman utilizza diverse tecniche, dal neon al ricamo, dalla scultura al video, creando opere che rappresentano esperienze personali e condivise di dolore, violenza, aborto, ed esplorano i temi dell'uguaglianza, della guarigione e del potere. I suoi messaggi sono crudi e diretti, confezionati in maniera ingannevolmente piacevole: si è attratti da un bel capo di lingerie vintage o da un pizzo delicato, e poi si viene spiazzati dalle parole che Buckman ci ha ricamato sopra. Una stoffa antica, per esempio, riporta la frase: It Stings, I Sob. Casey Fremont, direttore esecutivo dell'Art Production Fund che ha commissionato la scultura Champ, dice: «Dà voce e porta l'attenzione su tematiche di cui molte persone hanno paura di parlare. Li mette al centro del discorso pubblico».

Incontro Buckman nel suo studio, in un angolo del loft di Brooklyn dove vive con Cleo, la fi glia undicenne avuta insieme all'ex marito, l'attore David Schwimmer. Veste casual, con una canotta che lascia scoperto qualche tatuaggio. Alla parete sono appese alcune sue opere; dal so­tto pendono sculture (o “grappoli” come li chiama lei) di guantoni da boxe rivestiti di tessuto vintage. «Questa è sull'aborto», spiega indicandone una in diverse tonalità di rosa e rosso. «E quest'altra si intitola Dilation and Curettage. Anche se sono state ispirate da esperienze dolorose, sono belle. «Voglio che sia così», spiega. «Perché voglio parlare delle cose nella loro totalità. Ed esiste sempre questa dicotomia: all'interno di un'esperienza negativa, ce n'è una positiva».