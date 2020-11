Diventare sostenibili per finanziare la crescita di Vitaliano D'Angerio

3' di lettura

Per apparire nei radar dei grandi fondi di investimento, c’è bisogno del bilancio di sostenibilità o, come l’ha definita il legislatore europeo, della dichiarazione non finanziaria (Dnf). È un passaggio ineludibile per i big societari come per le piccole e medie imprese. Al netto dei bla-bla su green, social, standard e affini, il vero paletto è la Dnf. In assenza di tale documento, l’azienda quotata non viene presa in considerazione; la non quotata avrà più difficoltà con i fondi di private equity e, in prospettiva, troverà più ostacoli anche nella richiesta di un semplice finanziamento bancario.

Il quadro di riferimento

Loading...

L’imprenditore deve sapere dunque che è cambiato il quadro di riferimento: all’investitore piccolo e grande, interessa sempre che l’azienda produca utili. Oggi però gli azionisti vogliono sapere, in aggiunta, in che modo quegli utili siano stati realizzati: se è stato rispettato l’ambiente (E di environment), i diritti dei lavoratori e più in generale della comunità (Social) e le basilari regole di governo dell’impresa (Governance). Fissazioni da filantropi? No. Un ormai ponderoso numero di studi e ricerche ha dimostrato che i criteri Esg consentono alle aziende di contenere i rischi come per esempio gli effetto del climate change. Le compagnie assicurative sono le più sensibili a tali temi visto che già ora devono risarcire i danni dai frequenti uragani e alluvioni provocate dall’innalzamento delle temperature.

La filiera responsabile

Il paradigma è cambiato e le imprese devono, giocoforza, prenderne atto. C’è infatti un ulteriore elemento che spingerà le aziende ad abbracciare i criteri Esg: le richieste delle multinazionali. La gran parte di quest’ultime sono quotate e sono sottoposte al forcing degli investitori sui temi della sostenibilità. Di conseguenza, devono garantire il rispetto dei criteri Esg anche da parte dei fornitori, ovvero la supply chain. Molte medie imprese italiane lavorano per multinazionali; da qui una serie di obblighi di certificazioni. In caso contrario c’è il serio rischio di perdere la commessa e addirittura di uscire dalla filiera.