Un morto e sette feriti a Birmingham per accoltellamenti. Un ricercato. Raab: no ipotesi terrorismo

Birmingham, accoltellamenti nella notte: diverse persone sarebbero ferite

Risulta «un legame» fra le diverse risse e aggressioni verificatesi in un'area al cuore della vita notturna della città «fra la mezzanotte e mezzo e le 2,30»

Un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham, in Inghilterra. Lo ha reso noto la polizia locale britannica (West Midlands Police), precisando che due dei feriti, un uomo e una donna, sono «in gravi condizioni». Il sovrintendente Steve Graham non ha citato un movente, limitandosi a dire che un'indagine urgente è stata avviata e che risulta «un legame» fra le diverse risse e aggressioni verificatesi in un'area al cuore della vita notturna della città «fra la mezzanotte e mezzo e le 2,30».

Nella mattinata di domenica, il ministro degli esteri Raab ha invitato le persone ad essere molto attente e ha anche precisato che al momento non risultano esserci ipotesi di terrorismo.

Il messaggio di Boris Johnson

Boris Johnson è «vicino a tutti coloro che sono stati coinvolti nel terribile incidente» avvenuto nella notte a Birmingham. Lo si legge in un tweet nel quale il primo ministro britannico elogia inoltre tutti i «servizi di emergenza» per la tempestività della loro reazione agli accoltellamenti che hanno insanguinato la città. Commenti analoghi sono arrivati a stretto giro da vari ministri, da leader di partiti di opposizione e da deputati di maggioranza e di minoranza a cominciare da quelli eletti nei collegi di Birmingham o della regione circostante delle West Midlands inglesi. L'alto commissario locale per la sicurezza e la polizia, David Jamieson, ha parlato da parte sua dell'accaduto come di un evento «davvero terribile e scioccante per la città», invitando la popolazione a vigilare e a cooperare alle indagini; ma garantendo che il centro della città è ora «sicuro», malgrado la caccia al sospetto accoltellatore sia tuttora in corso.

Ricercata una persona

Testimoni citati dal tabloid The Mirror hanno riferito di aver visto a Birmingham una donna con ferite molto gravi e due persone che “pugnalate al collo”. Circola anche un video che mostra un uomo mentre viene bloccato dalla polizia con le armi in pugno, ma non è chiaro se l'arresto sia legato agli accoltellamenti.

Il funzionario di polizia ha precisato che una persona è al momento ricercata e si lavora all'identificazione di altri sospetti, ma non ci sono stati ancora arresti. Per ora è stato aperto un fascicolo generico per «omicidio».