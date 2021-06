Diversificare nel vino fa bene al business delle grandi imprese

4' di lettura

Sta cambiando in Italia il rapporto tra industria e vino. Sta cambiando il modo in cui i grandi gruppi industriali nati e cresciuti in altri comparti guardano ai vigneti. E cioè non come divertissement ma con progetti, strategie e soprattutto investimenti, per farne sempre più un pilastro della propria attività.

Da tempo il vino italiano attrae investitori. Le cronache sul merger&acquisition tra i vigneti nelle zone vocate del paese dalla Toscana al Piemonte, dal Veneto alla Sicilia, sembrano spesso carrellate di celebrità. Il punto è però distinguere le scommesse anche appassionate di molti, dagli investimenti industriali, quelli che, mettendo in campo solidità finanziaria (aperture di credito) e canali commerciali internazionali, innanzitutto col vino guadagnano e in secondo luogo possono far compiere al settore un vero salto di qualità.

Tra i primi a diversificare nel vino la famiglia Marzotto, gli industriali del tessile che nel dopoguerra rilevarono circa 2mila ettari di terreni agricoli in Veneto sui quali realizzarono vigneti, seminativi e allevamenti. Nacque così il Gruppo vinicolo Santa Margherita che si è poi allargato in Trentino, Toscana, Sicilia, ha diversificato negli spumanti con la Franciacorta (Ca' del Bosco) e col Prosecco e più di recente ha investito anche nel Lugana (Lombardia) e in Sardegna. Dal 2004 a oggi il Gruppo Santa Margherita è passato da un fatturato di circa 60 milioni a quasi 190.

Strategia di integrazione verticale

Ma al di là della crescita del giro d’affari va sottolineata la strategia di integrazione verticale che l'ha accompagnata. Il vino è rimasto un'unità di business separata dalla Holding Zignago (cui fa capo anche il brand del tessile Hugo Boss) la cui attività si è allargata alla produzione di vetro (Santa Margherita produce oltre 20 milioni di bottiglie di vino l'anno) e poi alle energie rinnovabili (con Zignago Power) che alimentano le vetrerie, settore fortemente energivoro.

A guidare l'escalation Ettore Nicoletto che nel 2020 ha lasciato le redini di Santa Margherita nelle mani, altrettanto esperte, di Beniamino Garofalo ed è stato scelto da un altro importante gruppo industriale per accompagnare la propria scommessa sul vino. Nicoletto è oggi Ceo di Bertani Domains, costellazione di tenute vinicole del Gruppo Farmaceutico Angelini (1,8 miliardi di fatturato) con un business plan da oltre cento milioni di investimenti.