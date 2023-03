Diversità e inclusione, tutti i gap da colmare nelle aziende

Altro tema caldo è quello del gender pay gap, ovvero la differenza retributiva tra uomini e donne a parità di posizione ricoperta: appena il 44% delle aziende rispondenti lo monitora in modo sistematico, e solo il 38% fa qualcosa per ridurlo. Eppure, analizzando i dati delle aziende che effettuano un monitoraggio periodico, si scopre che il valore medio del gender pay gap è del 13%, molto superiore a quanto indicato da Eurostat per l'Italia (4- 5%).

Fonte “Future of Work”

Affrontare concretamente il tema in azienda significa, si legge nel rapporto, scontrarsi con diversi ostacoli: anzitutto, nelle aziende più grandi l'analisi organizzativa necessaria per stabilire l'effettiva equivalenza dei ruoli sul piano retributivo può essere molto complessa; poi, gli effetti di questo processo potrebbero essere visibili solo nel lungo termine e per questo essere penalizzati; inoltre, in molte aziende, il gap sulle posizioni manageriali è significativamente più elevato del gender pay gap e questo spiega la diversa urgenza attribuita ai due ambiti; infine, gli standard di riferimento per le certificazioni ESG danno maggiore enfasi all'ambito della parità nei ruoli manageriali che sono monitorati anche attraverso un numero maggiore di KPI.

«I dati indicano un importante ritardo nei risultati sulla parità di genere nelle aziende – commenta Fabrizio Lepri, docente di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane presso l'Università degli Studi di Roma Tre e curatore delle interviste -, ma la D&I è un fattore imprescindibile, soprattutto in questa nuova epoca che misura il successo non tanto sulla retribuzione quanto sulla capacità delle imprese di migliorare la qualità della vita della propria forza lavoro a 360 gradi. Il ruolo centrale assunto da questi valori negli ultimi anni è l'espressione di una rivoluzione culturale globale che oggi non possiamo più ignorare».

Questione generazionale

Non dare la dovuta importanza a tutte le diversità – di genere, e non solo – rischia infatti di essere un epic fail soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Ricordiamoci che entro il 2025, ovvero tra soli due anni, la Gen Z (quindi i nati tra il 1997 e il 2012) sarà il 27% della forza lavoro globale. E secondo l'ultimo report di ManpowerGroup – The new human age – questa è una generazione che pretenderà sempre di più dal proprio datore di lavoro in materia di diversità e inclusione, di sostegno ai movimenti Lgbtq+ e di impegno per il cambiamento climatico.

A oggi, il 68% dei dipendenti di questa fascia d'età non è soddisfatto dei progressi fatti dalla propria azienda nel creare un ambiente inclusivo e il 56% afferma che in futuro non accetterà un lavoro in un'impresa che non abbia una leadership diversificata. Questo è un allarme che dovrebbe suonare fortissimo nelle aziende, vista la difficoltà riscontrata nel trovare e trattenere talenti.