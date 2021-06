Diversità di genere nelle banche, una scelta redditizia e di equilibrio

D’ora in poi, guarderemo più da vicino all’operato delle banche. Chiederemo se hanno fissato obiettivi interni in materia di diversità e se li raggiungono. In caso negativo, emaneremo raccomandazioni per porvi rimedio.

Alle banche in ritardo su questo fronte faremo espliciti rilievi sulla mancanza di diversità di genere nelle lettere sul processo di revisione e valutazione prudenziale. In presenza di evidenti violazioni delle strategie sulla diversità, potremmo dover obbligare le banche a conformarvisi.

In collaborazione con le autorità nazionali competenti adotteremo anche altre misure di vigilanza di medio e lungo termine per promuovere maggiore diversità negli organi aziendali delle banche europee.

La diversità nella leadership è da tempo considerata un elemento fondamentale per una governance efficace. Favorisce l’indipendenza di giudizio e l’apertura al confronto dialettico sulle decisioni della dirigenza. Organi sociali sufficientemente eterogenei in termini di genere, età, provenienza geografica e percorsi formativi e professionali beneficiano di un più ricco bagaglio di informazioni, esperienze e valori e, quindi, di migliori processi decisionali ed efficienza nella gestione operativa.

La diversità consente di comprendere meglio le parti interessate e il personale, ma anche la clientela con vari background, dando la possibilità di espanderne la base. Le recenti rilevazioni dell’ABE suggeriscono inoltre che la maggiore diversità nei consigli di amministrazione fa aumentare la probabilità di ottenere rendimenti più elevati. A maggiori livelli di diversità corrispondono processi decisionali più aperti, equilibrati e robusti nonché la maggiore probabilità di una banca più efficiente,

solida e redditizia.