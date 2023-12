Diversity and Inclusion. Valorizzare le differenze e investire su ambienti inclusivi: una visione necessaria

Invece di stage in aziende in cui non si può fare niente per motivi assicurativi, organizzativi e via dicendo, alleniamo i nostri ragazzi alla diversità! Mandiamoli a dare una mano alle società sportive e alle quintalate di associazioni rivolte alle disabilità presenti nel nostro paese, quelle associazioni che sono davvero una grande risorsa in quanto a expertise sui temi legati alla disabilità.

A tal proposito, un elemento bello da celebrare è il crescente coinvolgimento di enti del terzo settore da parte del mondo profit, proprio per farsi insegnare come conoscere e apprezzare le diversità, facendoselo spiegare da chi di questi valori ne ha fatto una ragione di vita.

È ancora poco quanto si sta facendo, ce lo dicono i dati, allo stesso tempo è molto bello assistere a un coinvolgimento progressivo da parte di tutti per incidere su questo cambiamento.

Personalmente ho il piacere di viverlo come professionista, lavorando con tante organizzazioni come formatore e consulente, mi rendo conto che sono sempre di più le realtà che investono sulla D&I (diversity and inclusion) e sono convinto che la capacità di interfacciarsi con persone differenti per orientamento sessuale, cultura e caratteristiche fisiche, sensoriali e cognitive diventerà sempre più una competenza trasversale indispensabile per collocarsi nel contesto sociale e affermarsi nel mondo del lavoro.

Forse ora è più chiaro perché all’inizio ho parlato di obiettivo comune, e credo che per questo 3 dicembre abbiamo tutti la grande occasione di coinvolgere chi ancora non conosce la disabilità. Un po’ come se li stessimo invitando alla nostra festa! Mi permetto di invitare tutti alla nostra festa, un party magnifico dove le diversità sono accolte e dove si coltiva la consapevolezza che ciò che per qualcuno è un diritto per altri è una chimera. Qui gli invitati sanno accogliere le differenze e ci si allena a gestire la paura e coltivare la curiosità davanti a ciò che appare diverso.