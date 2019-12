Divertimento sobrio perché prevale la paura di finire sui social Il party natalizio è un rito ineludibile per gli studi legali inglesi ma prima di arrivarci si passa una fase di super lavoro per chiudere contratti e pendenze, quest’anno ancora più difficile per il countdown della Brexit imposto dal trionfatore Boris Johnson. Brindisi più sobri nell’era del #Metoo e del politically correct . di Nicol Degli Innocenti

L’ approssimarsi delle feste è un periodo di due estremi per gli studi legali e per i commercialisti inglesi. Da un lato il superlavoro di fine anno, quando si cerca disperatamente di tirare le fila e chiudere in bellezza. Dall’altro lato la parte ludica, con l’office party che è diventato ormai un rito ineludibile. Non è affatto strano dover lavorare fino alla vigilia di Natale e anche a Santo Stefano, soprattutto se si è un “corporate lawyer” con clienti esigenti che non guardano il calendario. Alcuni avvocati lo ritengono quasi un onore. «Se non ti chiamano vuole dire che lo studio per cui lavori non è abbastanza importante», spiega uno.

Un lato positivo è che almeno il periodo subito prima delle vacanze non coincide anche con la fine dell’anno fiscale, che in Gran Bretagna va da fine marzo/inizio aprile allo stesso mese dell’anno successivo. La corsa a chiudere contratti e pendenze però resta intensa. Soprattutto quest’anno dopo che le elezioni del 12 dicembre hanno definito il nuovo calendario della Brexit fissata al 31 gennaio.

La fase pre-natalizia può essere così stressante che un’associazione creata ad hoc ha pubblicato una serie di consigli. LawCare , nata nel 1997 proprio per sostenere psicologicamente chi lavora negli studi legali, ha messo a punto delle linee-guida mirate proprio a come gestire il mese di dicembre. Le soluzioni proposte sono più di buon senso che miracolose: una volta in vacanza stare lontano dal cellulare, evitare di controllare le mail, non accettare chiamate dall’ufficio e stare in compagnia di parenti e amici invece di colleghi. L’obiettivo? Tornare in studio in gennaio rilassati e “con le pile ricaricate”, pronti ad affrontare un altro anno impegnativo.

Il mese di dicembre è particolarmente stressante per gli avvocati tirocinanti, che di solito prima delle feste sapranno se saranno premiati con un’offerta di lavoro fisso. Per i giovani le cose sono andate migliorando negli ultimi tempi: dato che la mole di lavoro è aumentata, molti studi legali assumono tutti i loro “apprendisti”, mentre gli stipendi continuano a lievitare e gli orari di lavoro notoriamente intensi si sono ridotti ai minimi da quattro anni a una media di 10 ore 15 minuti al giorno.

Tutti i dipendenti, dal più senior dei partner al più junior dei tirocinanti, partecipano al tradizionale office party di Natale. È il momento in cui si brinda e ci si congratula a vicenda, di solito dopo il discorso del capo che elenca i successi dell’anno appena finito. Anche l’office party può, però, diventare fonte di stress. Non ci sono più le feste mitiche di un tempo, quando tutti abbassavano la guardia e alla fine molti erano ubriachi e dicevano o facevano qualcosa di imbarazzante con grande divertimento degli altri. Ormai domina la political correctness e soprattutto regna il terrore di essere fotografati e filmati e poi finire sui social media.