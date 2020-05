Dividendi agli azionisti in tempi di crisi, esplode la polemica in Svezia Alcune imprese svedesi tra le più note hanno distribuito generosi dividendi agli azionisti pur avendo ricevuto sussidi e nonostante il parere contrario di diversi parlamentari. di Michele Pignatelli

Un impianto della Volvo a Gotheborg

Generosi dividendi agli azionisti nonostante le aziende abbiano beneficiato degli aiuti pubblici e nonostante il parere contrario di diversi parlamentari. Accade in Svezia e, sebbene la decisione di alcune tra le più note imprese scandinave non violi nessun divieto formale, solleva vibranti polemiche, tantopiù in un Paese a guida socialdemocratica.

Tra le aziende in questione ci sono alcuni dei più noti marchi svedesi, come Volvo o Skf, che complessivamente hanno pagato dividendi pari a 15 miliardi di corone (1,5 miliardi di dollari) dopo aver tagliato posti di lavoro o aver comunque usufruito del sostegno pubblico alle imprese, che in Svezia è stato uno dei più significativi in rapporto al Pil.

Le critiche della commissione parlamentare

Il governo - va ribadito - non aveva imposto restrizioni esplicite: tra le tante misure in risposta al Covid-19 votate dal Parlamento svedese non c’era infatti nessun bando, nonostante l’appello lanciato dalla commissione Finanze del Riksdag stesso a sospenderli, almeno per le aziende che avessero ricevuto aiuti di Stato. «La commissione - ha sottolineato Jakonb Forssmed, portavoce dei cristiano-democratici, all’opposizione - è stata unanime: questi pagamenti non sono giustificabili. Ci dovrebbe essere un chiaro segnale per le grandi società quotate, affinché si comportino in maniera coerente se sono interessate ad ampi sussidi pubblici».

La risposta delle aziende

Le aziende, da parte loro, la vedono diversamente. Un portavoce di Skf, tra i produttori leader di cuscinetti volventi, ha sottolineato che non si dovrebbero confondere le due questioni, dipendenti in aspettativa e dividendi che «hanno una funzione molto importante, sia per un corretto funzionamento del mercato dei capitali che per l’economia in generale». Visione, quest’ultima, condivisa dall’Associazione bancaria svedese, che il mese scorso aveva respinto l’invito a tagliare i dividendi, obiettando che tocca ai consigli di amministrazione decidere e che le industrie non hanno colpe per l’attuale crisi.

Governo pronto a intervenire

Il governo finora ha rispettato l’autonomia del settore e non è intervenuto. Se però i dividendi dovessero diventare troppo generosi, la ministra delle Finanze Magdalena Andersson ha detto che l’esecutivo «non esiterà a modifcare l’attuale legislazione».