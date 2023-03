Dividendi, corsa infinita. Per il 2023 puntano al traguardo di 1.600 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Anno terribile per gli investimenti, e non solo, ma per i dividendi distribuiti ai soci il 2022 che ci siamo appena lasciati alle spalle ha riservato ancora una volta cifre da record. Non era difficile da ipotizzare, visto che le cedole distribuite in quei dodici mesi si riferivano a bilanci chiusi prima che si manifestassero le ragioni che minacciano la ripresa innescata dopo la pandemia e i 1.560 miliardi di dollari rilevati da Janus Henderson fra le principali 1.200 società quotate nel mondo e...