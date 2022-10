Dividendi distribuiti ai soci: slalom per agganciare il vecchio regime agevolato

Il regime transitorio

In forza dell’articolo 1, comma 1006, della legge 205/17, il regime di tassazione dei dividendi spettanti al socio persona fisica detentore di partecipazione qualificata – che si traduce in una parziale concorrenza alla formazione del reddito (al 40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anzianità della riserva) – si applica anche dopo il 2017 a condizione che la delibera di distribuzione sia assunta entro il 31 dicembre 2022. Questo passaggio normativo, che si limita a fissare quale condizione temporale la data delle delibera di distribuzione, viene letto con maggiore rigidità da parte delle Entrate (interpello 454 del 16 settembre 2022), secondo cui entro fine anno occorre anche erogare materialmente il dividendo in questione.

La materiale distribuzione non è richiesta dalla norma citata, ma è chiaro che assumere la mera delibera entro il 31 dicembre senza questa materiale distribuzione del dividendo espone i soci a un probabile contenzioso con il Fisco, oltre a coinvolgere la società erogante per omessa ritenuta d’imposta del 26 per cento. Una possibile soluzione, nel caso in cui non sia detenuta l’intera liquidità necessaria a erogare delle riserve, potrebbe essere distribuire i dividendi entro il 31 dicembre 2022 per cristallizzare il diritto al regime fiscale di tassazione dei dividendi precedente, e poi eseguire un finanziamento dei soci alla società restituendole tali somme a titolo di prestito: senza sottostare a una tempistica rigida sulla restituzione che, a quel punto, sarebbe detassata, essendo il mero rimborso di un finanziamento .

Va sottolineato che il regime transitorio non si applica alla distribuzione del saldo attivo da rivalutazione in sospensione d’imposta, anche qualora la rivalutazione sia stata eseguita negli anni compresi tra il 2000 e il 2017. Infatti il saldo attivo è sì una riserva di utile generata in anni precedenti alla riforma della legge 205/17, ma questi utili non sono stati accompagnati dal versamento Ires ad aliquota ordinaria vigente nel dato periodo d’imposta. Il versamento dell’Ires ordinaria (e non con imposta sostitutiva come avviene nella rivalutazione dei beni) è il presupposto necessario per beneficiare dalla parziale concorrenza alla formazione del reddito. L’interpello 332/2019 ha affermato che in assenza di Ires ordinaria la distribuzione di riserve a persona fisica, anche se si tratta di riserve formate in anni pregressi, e anche se la materiale distribuzione avviene entro il 31 dicembre 2022, comporta sempre l’applicazione della ritenuta d’imposta del 26%, in totale analogia a quanto accade distribuendo oggi riserve formate dal 2018 in poi.

Il quadro delle regole

Disciplina transitoria

A partire dal 2018 la tassazione del dividendo verso il socio persona fisica prevede una ritenuta d’imposta al 26 per cento. Nel contempo si consente di applicare il precedente regime di tassazione (concorrenza parziale al reddito senza ritenuta) per le riserve distribuite entro il 2022. Ciò comporta che la distribuzione al socio persona fisica di riserve generate entro il 2008 incrementerà il suo imponibile del 40% della somma distribuita, mentre per le riserve generate tra il 2008 ed il 2016 la concorrenza parziale all’imponibile è pari al 49,72%; la percentuale scende al 58,14 per le riserve generate nel 2017.