Dividendi e sconto Nav alimentano ancora corsa del titolo Unipol

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Unipol guida il FTSE MIB e prosegue nella corsa che ha portato le quotazioni a crescere dell'11% nelle ultime tre settimane: secondo le case di investimento la distribuzione dei dividendi e l'ampio sconto rispetto al Net asset value a cui tratta il titolo sono alla base della performance di Borsa. Già il 6 agosto le azioni si erano apprezzate di quasi il 3% in risposta ai conti semestrali, chiusi con un utile di 652 milioni di euro e una raccolta diretta assicurativa a 6,6 miliardi di euro: i risultati sono stati superiori alle previsioni degli analisti. Il cda del gruppo bolognese ha deciso di convocare a ottobre l'assemblea dei soci per delibera la distribuzione di un dividendo di 28 centesimi per azione riferito all'esercizio 2019, pagamento che era stato bloccato un anno fa dalle raccomandazioni delle Authority in ragione delle incertezze legate all'impatto del Covid-19 sull'economia.

Il dividendo proposto corrisponde a un rendimento del 6% se calcolato sui prezzi di chiusura di venerdì di Unipol. Bestinver sottolinea l'appeal da dividendo unita all'ampio sconto sul Nav (calcolato come superiore al 40% dalla casa di investimento) a cui tratta il titolo, mentre Equita Sim alza il target di prezzo a 6,4 euro per azione e aggiunge: «Ribadiamo il buy considerando che il titolo continua a trattare a valutazioni particolarmente cheap (6,5 volte il rapporto prezzo/utili 2022) e ad ampio sconto sul Nav (34%): riteniamo che la distribuzione di riserve per un ammontare corrispondente al dividendo 2019 non pagato nel 2020 sia un ulteriore elemento a sostegno delle valutazioni», hanno scritto in una nota.

