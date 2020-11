Dividendi globali, 2020 anno nero: a rischio 224 miliardi di dollari Janus Henderson: nell’ipotesi più favorevole cedole in calo del 17,5%. Nel 2021 erogazioni invariate o (nel migliore dei casi) in crescita del 12% di Maximilian Cellino

(andreyphoto63 - stock.adobe.com)

Tre anni di pressoché continua crescita di dividendi globali andati in fumo in un colpo solo, in questo 2020 che si avvia ormai alla conclusione marchiato per sempre in modo indelebile da Covid-19. Il bilancio arriva da Janus Henderson, che come di consueto passa in rassegna i dati raccolti fra le principali 1.200 società quotate nel mondo e che costituiscono la base del suo Global Dividend Index. Le ultime cifre ufficiali riguardano il terzo trimestre dell’anno, un periodo in cui i versamenti ai...