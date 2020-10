Dividendi, per il 2021 Piazza Affari rivede un rendimento oltre il 3% I vertici di alcune big proprio in queste settimane stanno per prendere una decisione sui versamenti relativi al bilancio passato e che tra non molto inizieranno a programmare quelli legati all’esercizio in corso di Maximilian Cellino

(Eugenio Marongiu - stock.adobe.com)

I vertici di alcune big proprio in queste settimane stanno per prendere una decisione sui versamenti relativi al bilancio passato e che tra non molto inizieranno a programmare quelli legati all’esercizio in corso

3' di lettura

Quanto sono mancati i dividendi ai soci, agli investitori - grandi o piccoli che siano - e anche agli stessi indici azionari in questo 2020 così complesso? Di sicuro non poco a Piazza Affari, che da sempre fa del suo rendimento cedolare, storicamente superiore alla media globale, uno dei fattori chiave per attirare l’attenzione dei professionisti del risparmio, soprattutto fuori dai confini nazionali. Comprensibile quindi come si stia guardando con una certa attenzione a quanto si apprestano a decidere...