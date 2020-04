I dividendi Usa torneranno ai livelli record del 2019 solo tra nove anni

4000 filiali aperte

Nonostante la pandemia e il lockdown dell’economia americana JPMorgan, ha detto Dimon, sta tenendo aperte 4000 flilali nel paese e «una larga maggioranza» degli sportelli Atm (bancomat) continuano a essere riforniti di denaro. Ma ci sono diverse complessità nelle attività ordinarie. I call center sono a mezzo servizio, perché molti sono stati costretti alla chiusura in vari stati americani, con lunghi tempi di attesa, ha detto Dimon.

Sospesi i mutui

La big bank Usa, oltre a partecipare ai piani di sostegno governativi alle Pmi, ha deciso 90 giorni di sospensione per le rate dei mutui immobiliari e per l'auto, e ha spostato in avanti la scadenza dei fee sulle carte di credito.

500 miliardi in cassa L'ultimo stress test della Fed su JPMorgan indica che anche «in uno scenario estremamente sfavorevole» l'istituto potrebbe concedere prestiti addizionali per 150 miliardi per i clienti, ha detto Dimon. La banca newyorchese ha 500 miliardi di liquidità e 300 miliardi disponibili per i prestiti secondo i dati Fed, ha aggiunto il suo presidente.

«Troppi vincoli normativi»

Se l'economia continuerà a peggiorare e le perdite sui prestiti aumenteranno, ha avvertito Dimon, le regole messe in atto dopo la crisi subprime potrebbero limitare le azioni della banca. «Man mano che ci avviciniamo allo scenario estremamente avverso, gli attuali vincoli normativi limiteranno le ulteriori azioni che possiamo intraprendere per aiutare i clienti», ha affermato Dimon «nonostante la straordinaria quantità di capitale e liquidità che potremmo distribuire».

L'America ce la farà

In ogni caso il celebre banchiere è convinto «che abbiamo le risorse per emergere da questa crisi come un paese ancora più forte. L'America è ancora la nazione più prospera che il mondo abbia mai visto».

Buyback sospesi

Le grandi banche americane hanno già sospeso i buyback, il riacquisto di azioni proprie, pari a circa 40 miliardi di dollari nel 2019. JPMorgan è la prima che parla di un possibile stop ai dividendi, come già annunciato da diverse grandi società americane in crisi di liquidità, Boeing tra tutte. E Il suo esempio potrebbe essere seguito dalle altre banche e aziende americane, impegnate in questo periodo a garantire il pagamento degli stipendi e la sopravvivenza stessa delle attività economiche in molti casi. Il “lockdown” dell'economia si fa sentire.